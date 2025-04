Pārtikas uzraugs aptur ražotāja "Straupe" fasēšanas līniju saistībā ar E.coli infekcijas izplatīšanos

Tāpat nolemts atsaukt noteiktu produkciju no tirdzniecības vietām, kā arī no bērnudārziem un citām ēdināšanas iestādēm. Pēc sākotnējās informācijas, iespējams, runa ir par biezpienu. Eksperti uzskata, ka infekcijas avots, visticamāk, ir uzņēmuma darbinieki, jo tehnoloģiskais process izslēdz iespēju, ka baktērijas no dzīvniekiem varētu nokļūt gatavajā produktā.