Kur aiziet un ko redzēt? Zemūdeņu karš Arhitektūras muzejā, vecie radiatori klusajā centrā un Liepājas rosīgais uzplaukums: izstāžu ceļvedis

* Muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs” līdz 11. maijam, atzīmējot viena no pirmajiem latviešu profesionālā arhitekta Konstantīna Pēkšēna (1859-1928) 166. dzimšanas dienu, muzejā “Rīgas Jūgendstila centrs” (Alberta ielā 12, klusajā centrā) skatāma visnotaļ neierasta izstāde “Radiatori”, kas iepazīstina ar Konstantīna Pēkšēna sanitāri tehnisko darbu firmas ražojumiem muzeja telpās, kā arī ar 20. gadsimta sākumā Latvijā izgatavotiem radiatoriem un to mūsdienu analogiem. Vēsturiskos eksponātus un apkures sistēmas detaļas papildina eksemplāri no SIA “FAN siltumtehnikas centrs” mūsdienās tapušās produkcijas, kā arī dažādi seni, ar apkuri saistīti priekšmeti un fotogrāfijas.