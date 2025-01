Iedzērusi dāma Liepājā brīvprātīgi iesaistās izmeklēšanā, no tīkliem izglābj pīles, drifts pie Latgales vēstniecības: kriminālā province

“Saņemot informāciju no iedzīvotājiem par vairākiem izvietotiem tīkliem Babītes ezerā, VVD inspektori operatīvi devās uz Babītes ezeru, kur ezerā konstatētas piecas rindas ar kopā sasietiem 22 tīkliem, kuru kopējais garums sastādīja ap diviem kilometriem. No tīkliem atbrīvotas un palaistas atpakaļ ezerā vairākas zivis, ar kopējo svaru līdz 130 kg, to starpā līņi, brekši, karūsas, ruduļi, asari, līdakas, kā arī vēži. Kā arī no tīkliem tika atbrīvotas septiņas pīles.