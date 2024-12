Liepājas svētku tramvajs taranē “Audi”, Medumu pagastā likvidē kandžas tecinātavu, no policistiem aizbēg ar stāvradzi: kriminālā province

16. decembrī ap pulksten 18:50 Valsts policijas Dienvidzemgales iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas, veicot dienesta pienākumus kopā ar Valsts policijas koledžas kadetu Lielplatones pagasta Sidrabē pamanīja automašīnu “Audi”. Automašīna tika vadīta nepārliecinoši, tāpēc likumsargi pieņēma lēmumu to apturēt. Valsts policijas amatpersonas ieslēdza dienesta transportlīdzeklim bākugunis un skaņas signālus un pa skaļruni vairākkārt deva rīkojumu apturēt automašīnu, taču vadītājs nereaģēja un uzsāka bēgšanu. Vīrietis ar automašīnu turpināja bēgšanu Dobeles novada Augstkalnē un bēgšanas laikā vairākkārt pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu. Apdzīvotā vietā - Vilcē transportlīdzekļa pārvietošanās ātrums sasniedza 126 kilometrus stundā. Notiekošo pa rācijām dzirdēja citas Valsts policijas struktūrvienības un kā papildspēki ieradās palīgā apturēt bēgošo šoferi. Transportlīdzeklis apturēts pie kāda īpašuma Amatniekos. No aizturētā vīrieša bija jūtama alkoholam raksturīga smaka. Veicot alkohola pārbaudi viņa izelpā, konstatēts, ka autovadītājs atradies 2,04 promiļu reibumā un pārvietojies bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām. Tāpat pret vīrieti uzsākti vairāki administratīvo pārkāpumu procesi par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu un par nepamatotu iebraukšanu pretējā virziena joslā, kā arī par bēgšanu. Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu par šādiem pārkāpumiem piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam no 1200 līdz 2000 eiro un atņem transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem.