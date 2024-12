Noklusētā pagātne: kā garšoja pasaulē dārgākais (Latvijas) cukurs

Paradoksālā kārtā padomju varas izskaņā Latviju piemeklēja vēl viena cukura krīze. Lielā mērā tajā bija vainojams pēdējais PSRS līderis Mihails Gorbačovs, kurš 1985. gadā uzsāka ļoti agresīvu pretalkohola kampaņu. Taču labi domātajai kampaņai bija nelabas blaknes, un viena no tām skāra cukuru. Proti, būtiski samazinoties alkohola tirdzniecībai, iedzīvotāji meklēja alternatīvas, un par vienu no tādām kļuva kandžas tecināšana. Bet kandžu vislabāk bija tecināt no cukura, tādēļ tas īsā laikā pazuda no veikalu plauktiem. Vispirms šī sērga skāra Krieviju un Baltkrieviju, taču drīz vien Baltijas republikās dzīvojošie iebraucēji sāka sūtīt saviem radiem uz citām plašās padomjzemes malām cukura maisus un izraisīja šī produkta deficītu arī pie mums. Iznākumā cukurs kļuva par vienu no pirmajiem produktiem, ko atkal sāka tirgot uz kartītēm – gluži kā kara laikā.