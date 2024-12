Noklusētā pagātne: kā rusificēja Latvijas skolas...

Krievu valodas mācīšanai izvēlējās arī senāku laiku krievu autoru, piemēram, Aleksandra Puškina darbus. Taču arī te īpaši tika uzsvērts, ka dzejnieks ar savu daiļradi kalpojis dzimtenei un krievu tautas interesēm, nevis tikai vienkārši rakstījis skaistus dzejoļus. "Teorijai par Puškina "tīro mākslu" nav pamatojuma, tā nav zinātniska un ir nepareiza un pat kaitīga," autoritatīvi tika paskaidrots skolotājiem, kuriem šo atziņu vajadzēja nodot tālāk saviem audzēkņiem. Bet, lai krievu valodas apgūšana ritētu raitāk un ar lielāku entuziasmu, tika piemeklēti dižgaru citāti, kas lieku reizi uzsvēra diženās krievu tautas un tikpat diženās krievu valodas īpašo lomu. Piemēram, no Gogoļa darbiem izrāva citātu: "Vai gan pasaulē atradīsies tādas ugunis, pārbaudījumi un tāds spēks, kas pārspētu krievu spēku?" No Čehova: "Cik bagāta ir mūsu zeme ar krietniem ļaudīm!" No Turgeņeva: "Šaubu dienās, smago pārdomu dienās par manas dzimtenes likteni, tu esi mans vienīgais atbalsts, ai, lielā, varenā, taisnā un brīvā krievu valoda!" Diezgan atklāti tika paziņots, ka izglītības sistēmas mērķis ir panākt, lai PSRS tautām krievu valoda būtu nevis "svešvaloda, bet otra dzimtā valoda".