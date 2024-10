Kalašņikovs, markas, sarkanais stūrītis, šahs un modernās dejas. Kāda bija padomju skolēna ikdiena

Mūsdienās to sauktu par bērnu izkalpināšanu, taču padomju vara bija brīva no tādiem aizspriedumiem un vasaras brīvlaikā skolēnus mīļuprāt lika pie darba – viņi varēja kolhozā ravēt bietes, šķirot stādus, ganīt govis un veikt citus vienkāršus darbiņus, par to arī saņemot kādu kapeiku. Obligāta gan tāda strādāšana nebija, atšķirībā no tiem saimniecības darbiem, ko par pienākumu uzlika skola, – ikvienam vasarā dažas dienas vajadzēja pastrādāt vai nu skolas sakņu dārziņā, vai arī pie skolas un apkārtnes labiekārtošanas, piemēram, krāsojot soliņus vai grīdas. Dārziņiem pat bija īpašs nosaukums – izmēģinājumu lauciņi –, kaut gan vēlīnajā sociālismā visi eksperimenti parasti aprobežojās ar to, ka iestādīja saulespuķi un skatījās, izaugs vai ne.