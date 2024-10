Jelgavas traģēdija. Kā dažās dienās no zemes virsas noslaucīja Zemgales pērli

Zemgales senā metropole Jelgava šodien izskatās pavisam citādi nekā pirms 80 gadiem. Vecpilsēta, Kurzemes un Zemgales hercogu greznā pils, Sv. Trīsvienības un Sv. Annas baznīcas – to visu mēs vairs varam redzēt tikai vecās pasta atklātnēs un fotogrāfijas. Tas viss gāja bojā vienā milzu ugunsgrēkā pirms astoņdesmit gadiem. Ugunsgrēks bija sekas padomju armijas bumbvedēju mesto aviācijas bumbu un lielgabalu šāviņu lietum pār seno Zemgales pilsētu jeb, kā šo notikumu dēvē austrumos no mūsu valsts robežām, Jelgavas atbrīvošanai no vācu fašistiskajiem iebrucējiem. Patiesībā Jelgava tika atbrīvota gan no vāciešiem, gan jelgavniekiem, kuri bija spiesti doties bēgļu gaitās, no kurām daudzi savā pilsētā tā arī neatgriezās.