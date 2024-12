„Ja kāds domā, ka saprot, ko vāvuļo Švauksts, tad labi”: Mērnieku laiku karu 5. sērija

Savukārt Latvijas Rakstnieku savienības priekšsēdētājs Arno Jundze teic, ka „šūmēsanās” par „Mērnieku laiku” teksta „restaurāciju” vieglajā valodā ir uzteicama, jo nu „visi pamodušies un metas aizstāvēt grāmatu, kuru lasījuši pirms gadiem 40-50. Viedoklis ir. Kā lai nebūtu? Varēja vēl varbūt izmantot vārdu „reanimācija”. Tad villa ietu pa gaisu, nebūtu jākreņķējas ne par Trampu, ne par pārējo pasauli. Man nav nekas pret tekstu vieglajā valodā, ja ievēro autortiesības. Bet vieglā versija nav ļaunākais, kas varētu ar darbu mūsdienās notikt. Ja paskatos uz „Mona Liza” pīļknābjainajām interpretācijām, vieglā valoda ir pat ļoti labs risinājums senam tekstam, kuram jau sen vajag modernu komentāru, ko neviens neveido, lai to saprastu. Ar vienu nosacījumu. Neviens nedrīkst atcelt pamattekstu! Bet kopumā... Ja kāds domā, ka saprot, ko vāvuļo Švauksts, tad labi. Es reiz senos laikos ar vārdnīcas palīdzību izbūros cauri viņa murmulēšanai, joku toreiz sapratu, bet jēga piemirsusies. Kā es to redzu, šis teksts vieglajā valodā domāts cilvēkiem ar uztveres problēmām. Vai kādam žēl, ka viņiem tas varētu kļūt pieejams, saprotams un izlasāms? Man nav! Cilvēki vienmēr dusmojas un pretojas, ja viņiem uztiepj ko nezināmu. To var izlasīt arī "Mērnieku laikos".”