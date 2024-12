„Mūsu viedoklis nav nepieciešams nevienai pusei”: Mērnieku laiku karu 3. sērija

Muzeja ieskatos ir svarīgi par to diskutēt, tas nozīmē, ka sabiedrībai tas tiešām rūp, bet diemžēl izpratne par vieglo valodu ir salīdzinoši zemā līmenī. Latvijā ir pieejamas gan ziņas vieglajā valodā, gan daudzās valsts iestāžu mājaslapās būtiskākais saturs tiek nodrošināts vieglajā valodā, diemžēl, ja paši ar to nesaskaramies, tam nepievēršam uzmanību. Vieglās valodas piedāvājumam nevajadzētu būt kaut kam ekskluzīvam, bet pamazām būtu jāmācās pieņemt to kā normu, līdzīgi kā tas ir ar fizisko pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.