„Nedomāju, ka vajag kaut ko atvieglot”: Mērnieku laiku karu 4. sērija

Ja domājat, ka nepieciešams kaut ko darīt, tad var izveidot satura pārstāstu, bet jēgu tam neredzu, jo tieši ar skolēniem runājot par latviešu literatūras pirmsākumiem un pirmo īsteno romānu ,,Mērnieku laiki”, es skolēnu uzmanību vēršu uz šī darba valodu, un mums ir saruna par valodu, kā tā ir mainījusies un kāpēc tā ir mainījusies. Mēs runājam par to, ka valoda ir dzīvs un mainīgs organisms, un par to, kas to maina. Literatūra ir lielisks šīs valodas ainavas un tās izmaiņu spogulis. Katram laikam un cilvēkiem ir sava literatūra - izmainīsiet valodu, bet tas, kas tur notiek, tas kā cilvēki dzīvo, strādā un mīl, taču ir pavisam citādāk, jauniešiem pilnīgi nesaprotami. Manuprāt, nevajag iejaukties veselā mākslas darbā, nevajag zāģēt uz pusēm Upīti, vajag pētīt šo mākslas darbu tādu, kāds viņš ir un runāt par to, kāpēc viņš tāds ir. Jā, saturu var izstāstīt, jo lasīt mūsdienu jaunieši, nelasīs, arī tad, ja būs atvieglotā valodā. Mākslas darbs jāskata veselumā un autora skatījumā.”