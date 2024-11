Latvijas sabiedrībā dominē piekrišana sazvērestību teorijām

Pētījums veikts gan ar kvantitatīvo, gan kvalitatīvo pieeju. Pētījuma aptaujā piedalījās 1556 respondentu vecumā virs 15 gadiem, bet daļēji strukturētajās intervijās - 70 dalībnieki no deviņu gadu vecuma. Pētījums veikts no 2024 .gada maija līdz jūlijam. To veica SIA "Civitta Latvija".