Ko darīt, ja tuvs cilvēks tic sazvērestības teorijām? Un kāpēc tās ir tik populāras?

Daži interneta ietekmeļi un pašpasludinātie eksperti šo iespēju izmanto savu ideoloģiju un produktu pārdošanai: no semināriem par to, kāpēc pandēmija ir izdomājums, līdz biopiedevām, kas it kā pasargā no slimībām, ir labākas par bīstamām potēm. Ar interneta starpniecību turklāt ir daudz vienkāršāk veikt informatīvus karus dažiem politiķiem, lai nosliektu savā pusē noteiktus iedzīvotāju slāņus.