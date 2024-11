Īpašā Latvijas nacionālā garša - leģendārā konfekte “Gotiņa”. FOTO. VIDEO

Bet uz Ameriku “Gotiņas” var vest bez bēdu, vismaz pirms 35 gadiem tā bija. Tikai iegādāties gan vienam otram tās bija sarežģīti. 1989. gadā, kad Latvija vēl bija okupēta, uz Latviju koncertēt atbrauca slavenie “Čikāgas piecīši”, kuru sastāvā bija Lorija Vuda. Viņai bija uzdevums ne tikai kāpt uz Mežaparka estrādes dēļiem, bet arī uz ASV aizvest “Gotiņas” savai mammai. Dziedātāja devās uz Rīgas Centrālo universālveikalu konfekšu medībās. Par to pēc daudziem gadiem žurnālam “Rīgas Viļņi” atklāja: “Manas izjūtas bija kā pasakā. Esot tālu prom no Latvijas, biju iesaistījusies aktivitātēs, kas palīdzēja saglabāt un attīstīt latvisko apziņu. Man tas viss ļoti interesēja, bet uz savas ādas to īsti nebiju izjutusi. Un te nu es biju – gāju pa ielu, apkārt cilvēki runāja latviešu valodā, varēju pagaršot rupjmaizi, sviestu, mammai nopirkt kārotu našķi – konfektes “Gotiņa”. Pati iepirkšanās universālveikalā man gan bija kultūršoks – nesapratu ne pārdevēju, kas runāja krieviski, ne to, ka jāiet ar izrakstītu papīrīti (čeku) uz kasi, ne to, cik ir puskilograms, jo Amerikā biju pieradusi pie mārciņām”.