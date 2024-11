Rīga atpestīta no slepkavu bandām! Kāpēc jāsvin 11. novembris – Lāčplēša diena?

Tautas dziesmu maršu spēlējot, gājiens devās pa Aleksandra (tagad – Brīvības) ielu uz valdības pagaidu mitekli Karlīnes (tagad – Miera) ielā. Manifestantu deputācija lūdz valdību iznākt. Acumirklī klātesošie valdības locekļi ar ministru prezidentu (Kārli Ulmani) priekšgalā parādījās savas gavilējošās tautas vidū. Kāds no manifestantiem īsos vārdos novēlēja valdībai laimes ienaidnieka padzīšanas gadījumā no Rīgas un lūdza izteikt mūsu jaunai varonīgai armijai, kas Rīgu atpestījusi no sievu, bērnu un mierīgu pilsoņu slepkavu bandām, no sirdsdziļumiem nākošu pateicību, apbrīnošanu un cienību.”