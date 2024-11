Lāčplēša un Brīvības pieminekļi ārpus Rīgas, pie kuriem pulcējas patrioti. FOTO

Latgales Atbrīvošanas piemineklis „Vienoti Latvijai” (dēvēts arī par „Latgales Māru”) atklāts 1939. gada septembrī. To veidojis tēlnieks Kārlis Jansons pēc Leona Tomašicka meta. Pieminekļa postamentā uzraksts bronzā „Vienoti Latvijai”. Padomju okupācijas sākumā piemineklis tika nopostīts, bet to atjaunoja 1943. gada 22. augustā. 1950. gadā padomju vara otro reizi iznīcina pieminekli. Pēc pieminekļa projekta metiem to 1992. gadā atjaunoja mirušā tēlnieka Kārļa Jansona dēls Andrejs Jansons.