Latvijas valstspiederīgie evakuējas no Libānas – ĀM pateicas Lietuvai par palīdzību

1. oktobrī Izraēla Libānā sāka sauszemes operāciju. Izraēlas deklarētais mērķis ir padzīt "Hezbollah" kaujiniekus no robežas apvidus, lai aptuveni 60 000 iedzīvotāju, kas "Hezbollah" apšaužu dēļ evakuēti no Izraēlas ziemeļiem, varētu atgriezties mājās. "CNN" ziņo, ka tūkstošiem cilvēku bēga no Libānas, jo Izraēla veic smagākos valsts bombardējumus kopš 2006. gada. "Situācija bija briesmīga, tiešām briesmīga," sacīja Libānas pilsonis Ali Abdul Hassans "Reuters" ziņu aģentūrai pēc ierašanās Kipras galvaspilsētā Larnakā. 49 gadus vecais vīrietis sacīja, ka aizbēga no Beirūtas pēc tam, kad tika iznīcināta viņa māja. Viņš pastāstīja, ka ēkā, kurai trāpija, dzīvoja ģimenes no Libānas, kuras jau bija aizbēgušas no valsts dienvidiem. "Es ceru, es ceru, ka (viņi) panāks vienošanos, ka (viņi) apturēs karu, tas nevienam nenāk par labu," viņš piebilda. Pēdējās nedēļās ir pārvietoti vairāk nekā 100 000 cilvēku.