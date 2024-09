Pārgalvīgie Kuldīgas motorolleristi, Pierīgas bīstamās ielas un viltus sociālie darbinieki: kriminālā province

* Savukārt Artjoms Ušakovs no Garupes puses ziņo par kādu bīstamu priedi, kas draud nogāzties uz P1 autoceļa (Rīga-Carnikava-Ādaži): “Varbūt Ādažu novada pašvaldība vai uzņēmums “Carnikavas komunālserviss”, vai priedes saimnieks var pievērst uzmanību šai priedei, kura aug pie P1 šosejas posmā no Garupes virzienā uz Garciemu (apmēram 300 metrus aiz pagrieziena uz Garupi) un savlaicīgi to likvidēt kamēr nekas slikts nenotiek un nav jāsauc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests?” Šī priede jau vairākas nedēļas pēc vētras ir bīstami noliekusies pāri autoceļam.