Neonacists Ogrē, gadsimta kautiņš Līvānos un Daugavpils skolas evakuācija: kriminālā province

Viena no skolēna mammām Chayka.lv pastāstīja, ka bērniem mācību stundā pēkšņi kļuvis slikti. Skolā visi logi bija vaļā, un pat ārpusē bija jūtama nepatīkama smaka. Viens no policistiem to aprakstīja kā „piparu asaļotu smaku”. Pēc visa spriežot ēkā bija izsmidzināta vai nu asaru, vai piparu gāze. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Irita Slavinska pavēstīja, ka ugunsdzēsēji 5. septembrī pulksten 09:00 saņēma informāciju par kādas ķīmiskas vielas noplūdi Daugavpils Iespēju vidusskolā Valkas ielā. Vēl pirms glābēju ierašanās no skolas tika evakuēti gan bērni, gan pedagogi.