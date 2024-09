Aizkraukles bērnu laukumā krīt granīta akmeņi, “fenomenālā” autobusa vadītāja Ādažos, pusnakts driftotāji Baložos: kriminālā province

Baložnieki sašutuši par šo driftēšanu: * “Mēs dzīvojam netālu. Šis “troliņš” patiešām ir regulāri un vakardienas naktī bija it īpaši skaļa un ilga šī izklaide”; * “Pagājušo nedēļu no trešdienas uz ceturtdienu no pusnakts līdz četriem rītā bija tas pats”; * “Šī “braukāšana”, maigi sakot, vairs nav izturama. Ļoti labi dzird arī dzīvokļu mājās, kas ir tālāk no šī apļa. Tāpat arī tiek braukts lielā ātrumā gar dzīvokļu māju un izmantoti visi krustojumi tās tuvumā. Es nesaprotu, vai tiešām Rīgas tuvumā nepietiek profesionāli ierīkotu vietu, kur šo darīt un netraucēt, galvenokārt, neapdraudēt citus” * “Jau ir vairākkārt iesniegumi dažādām iestādēm rakstīti. Atbildēs saņemtas kārtējās “bla bla bla” atrunas, sākot ar to, ka guļošos policistus apļos nevarot likt un beidzot ar to, ka sauciet tak policiju…. Un ko tas dod - saucam, kamēr šie atbrauc (ja vispār atbrauc), tirliņi bembjos jau gabalā”; * “Tas ir apbrīnojami, cik nevarīga ir policija Latvijā. Ziņots par šo ir vairākkārt. Dažādām instancēm. Visi ir bez rokām un kājām, tikai ar galvu, kas negrozās, tikai čiepst klausulē!”