Kas notiek krāpnieku upura galvā, un kā viņam palīdzēt? "Maģiskās domāšanas" slazdi

Parasti cilvēki neatzīst šādas kļūdas, jo baidās no nosodījuma, kritikas, pazemošanas un ņirgāšanās. Kurš gan to vēlētos? Tādēļ sākumā būtu jāstrādā ar situācijas pieņemšanu un normalizēšanu – tas var notikt ar jebkuru un notiek ar ļoti daudziem cilvēkiem. Lai tiktu līdz tam, ir jādod izjūta par to, ka cilvēks var justies droši bez pārmetošiem komentāriem vai kritikas. Cilvēki parasti izjūt lielas bailes un kaunu, kad paši ir nokļuvuši šādās situācijās. Situācijas neaktualizēšana ir galvenais stratēģiskais risinājums pie šādām situācijām – “nedomāsim, aizmirsīsim, galvenais, lai man nebūtu jāizjūt šādas emocijas”.