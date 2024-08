Eksperts atklāj pārsteidzošo veidu, kā telefonkrāpnieki sarunās spējīgi imitēt tuvinieku balsis

Pudāns gan norāda, ka "viennozīmīgi nevar apgalvot, ka šajā gadījumā sarunā tiešām izmantots mākslīgais intelekts, jo trūkst mehānismu, kā to pierādīt. Iespējams, šeit notikusi veiksmīga sakritība, un balss saskanēja ar klienta drauga balsi. Tomēr nenoliedzami, ka tas varēja būt arī mākslīgais intelekts," skaidro speciālists. "Mēs jau februārī saņēmām paziņojumu no klientiem, ka krāpniecības mēģinājumos tiek izmantots mākslīgais intelekts, bet nevarējām to pierādīt. Tomēr šādas aizdomas mums radās jau gada sākumā," skaidro speciālists.