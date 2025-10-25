Izraisa vēzi? Eiropas Savienībā apsver jaunu aizliegumu
Eiropas Savienībā (ES) apsver iespēju klasificēt etanolu kā bīstamu vielu, kas veicina vēža attīstību, kas var novest pie daudzu antiseptiķu un tīrīšanas līdzekļu aizlieguma, ko izmanto slimnīcās, ziņo "Yle", atsaucoties uz britu izdevumu "Financial Times" (FT).
Pašlaik alkohola saturošie līdzekļi tiek uzskatīti par drošiem un iekļauti Pasaules Veselības Organizācijas dzīvībai svarīgo zāļu sarakstā. Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) ir ieteikusi atzīt etanolu par toksisku vielu, kas palielina vēža risku un grūtniecības komplikācijas, un iesaka to aizstāt antiseptiķos.
Eksperti brīdina, ka etanola aizstāšana būs sarežģīta un var negatīvi ietekmēt infekciju profilaksi slimnīcās, jo alternatīvas vai nu ir toksiskākas, vai mazāk efektīvas. Galīgo lēmumu pieņems Eiropas Komisija pēc ECHA sanāksmes novembrī, ziņo "Postimees.ee".
Roku antiseptiķi ar etanolu tuvākajā laikā no tirgus nepazudīs - iespējams, ka nepazudīs nemaz
Somijas Ķīmisko vielu un drošības aģentūras eksperte Sanna Koivisto aicina saglabāt mieru. "Līdz aizliegumam vai pat etanola lietošanas ierobežošanai vēl ir ļoti tālu, un praktiskā īstenošana varētu aizņemt vairākus gadus," saka Koivisto.
Koivisto pārstāv Somiju Eiropas Ķīmijas aģentūras Biocīdu produktu komitejā (BPC), kas šobrīd vērtē etanolu kā aktīvo vielu. Pētījuma mērķis ir pārliecināties, ka vielas, ko izmanto, piemēram, roku dezinfekcijas līdzekļos, ir efektīvas un drošas cilvēkiem un videi.
Pat ja komiteja savos secinājumos atzīs, ka etanols var izraisīt vēzi vai kaitēt reproduktīvajai veselībai, produkti, kas satur etanolu, tik un tā varēs nonākt tirgū.
"Saskaņā ar biocīdu produktu regulu etanolu var atļaut izmantot antiseptiķos un dezinfekcijas līdzekļos slimnīcās, ja tam nav alternatīvas," skaidro Koivisto.
Biocīdu produktu komitejas vērtējums vēl nav pabeigts, un pagaidām nekādi secinājumi nav izdarīti.
Pierādījumu par antiseptiķu lietošanas riskiem gandrīz nav
Darba medicīnas institūta profesore Tīna Santonena neredz nopietnus riskus antiseptiķu ar etanolu lietošanā. "Ir pētījumi, kas rāda, ka antiseptiķu lietošana praktiski nepaaugstina alkohola līmeni asinīs," norāda Santonena.
Etanola bīstamība galvenokārt saistīta ar tā lietošanu iekšķīgi, nevis ar roku apstrādi. Alkohola lietošana grūtniecības laikā var izraisīt augļa nervu sistēmas attīstības traucējumus, bet pietiekams etanola daudzums, uzņemts iekšķīgi, ir kancerogēns.
Etanola klasifikācijas pastiprināšana var radīt pretrunas
Profesore Santonena saskata problēmu iespējamā etanola klasifikācijas pastiprināšanā, kas varētu novest arī pie pretrunām.
"Ja etanolu aizliegs dezinfekcijas līdzekļos, izveidosies dīvaina situācija - mēs varēsim brīvi iegādāties vīnu un citus alkoholiskos dzērienus, bet nevarēsim dezinficēt rokas ar etanolu," uzsver Santonena.
Tomēr, pēc viņas teiktā, risks, kas saistīts ar roku antiseptiķu lietošanu, ir minimāls.