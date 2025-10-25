Krievijā nopludināts satraucošs Putina plāns
Krievijas "Telegram" segmentā parādījies jauns satraucošs signāls: pēc ietekmīgā kanāla "VČK-OGPU" datiem, kas saistīts ar Krievijas specdienestiem, Krievijas diktators Vladimirs Putins pārvērš ekonomiku mobilizācijas režīmā un gatavojas karam, kas būs daudz plašāks nekā pašreizējā agresija pret Ukrainu.
Publicētajā ziņojumā kanāls sniedz sava avota viedokli par situāciju Krievijas aizsardzības sektorā. "Tiek maksimāli ieguldīti visi pieejamie līdzekļi (ieskaitot būtisku privāto līdzekļu atsavināšanu) militārajā ražošanā uz trim gadiem uz priekšu. Atklātā daļā aizsardzības un specdienestu budžets jau pārsniedz 8% no IKP.
Ņemot vērā slēptos izdevumus citās nozarēs (būvniecība, digitalizācija, medicīna u. c.), tēriņi militārajām vajadzībām - Krievijas Federācijas militārais budžets pārsniedz 12% no IKP (vairāk nekā 260 miljardus ASV dolāru pēc 2024. gada rādītājiem), kas pārsniedz visu Ukrainas IKP (190 miljardus ASV dolāru) un, protams, ir paredzēts nevis "īpašās militārās operācijas" turpināšanai, bet gan kara darbībai ar daudz lielāku pretinieku," raksta Krievijas kanāls.
Acīmredzot tiek norādīts uz Putina plāniem uzbrukt NATO. Pēdējā laikā cirkulē ļoti uzstājīgas baumas, ka Kremlis, iestrēdzis karā pret Ukrainu, varētu mēģināt mainīt situāciju un trāpīt Eiropai, piemēram, Polijai vai Baltijas valstīm. Eiropieši apzinās šo draudu un aktīvi gatavojas tam pretoties.
Pamatojoties uz publicētajiem skaitļiem, Kremlis novirza visus iespējamos resursus karam, pat par cenu ekonomikas iznīcināšanai. Izdevumu apjomi, par kuriem tiek runāts, pārsniedz ne tikai iepriekšējos rādītājus, bet arī jebkādus saprātīgus līmeņus valstij, kas atrodas sankciju un ekonomiskās lejupslīdes ietekmē.
Avota teiktais liecina, ka Maskava gatavo rūpniecību ilgstošai un intensīvai konfrontācijai, kas var pārsniegt tikai iebrukumu Ukrainā. Tajā pašā laikā iekšējie finansējuma avoti tiek nodrošināti, atsavinot privātos kapitālus un pārdalot līdzekļus no civilo jomu finansējuma - būvniecības, digitalizācijas un medicīnas.
Šādi lēmumi apliecina, ka Krievijas režīms galīgi pārvērš valsti par kara nometni, kur visi ekonomiskie procesi pakļauti Putina režīma izdzīvošanas un agresijas turpināšanas uzdevumam, vēsta "Dialog.ua".
Tomēr jāatzīmē, ka kanāls "VČK-OGPU" nav uzticams informācijas avots. Krievijas specdienesti to bieži izmanto kontrolētiem noplūdumiem, lai ietekmētu sabiedrisko domu vai testētu sabiedrības reakciju uz iekšējiem Kremlim pieņemtajiem lēmumiem.