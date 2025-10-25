“Marss valdīs debesīs, Venēra zaudēs spēku” – ko Nostradams paredzējis 2026. gadam.
Šodien 07:35
Nostradama pareģojumi 2026. gadam: kari, tehnoloģijas un cilvēcības pārbaudījums
Tā kā pasaule tuvojas jaunajam gadam, arvien biežāk tiek uzdots viens un tas pats jautājums: kas cilvēci sagaida nākotnē? Līdz ar to atkal tiek pieminēts franču astrologs un pareģis Nostradams, kura noslēpumainie panti gadsimtiem ilgi ir fascinējuši un biedējuši vienlaikus. Ko viņš bija paredzējis 2026. gadam – gadam, kuru daudzi pētnieki dēvē par vienu no nozīmīgākajiem viņa pareģojumos?
16. gadsimta vidū Mišels de Nostradams sarakstīja vairāk nekā 940 četrrindes dzejoļu, kas apkopoti grāmatā “Les Prophéties” (“Pareģojumi”). Tajos viņš caur simboliem un astroloģiskiem tēliem centās aprakstīt nākotnes notikumus, kas, pēc viņa paša domām, sniedzas līdz pat 3797. gadam.
Viņa darbi bieži šķiet mīklaini, tomēr tie iedvesmo cilvēkus meklēt jēgu tajā, kas notiek mūsu pasaulē šodien – laikā, kad cilvēce atrodas uz pārmaiņu un tehnoloģiskā lēciena robežas.
Ko viņš paredzēja mūsu laikam?