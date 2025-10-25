FOTO: gandrīz 3 miljoni - par tādu summu pārdots viens no skaistākajiem namiem Vecrīgā

Pārdots viens no skaistākajiem namiem Vecrīgā
“Valsts nekustamo īpašumu” rīkotajā izsolē par 2,72 miljoniem eiro izsolīta viena no Rīgas jūgendstila pērlēm – piecstāvu ēka ar zemi Teātra ielā 9. Sākumcena bija 2,71 miljons eiro.
Šī ir eklektiski dekoratīva jūgendstila celtne, uzbūvēta 1904. gadā, projektējis arhitekts Fridrihs Šefels, īpašnieks bija grāmatu un senlietu tirgotājs Kārlis Jēkabs Zihmanis. Fasādi rotā eklektismam raksturīgi dekori – gliemežvāku un augu vītņu motīvi, vairāki atlanti, kas balsta izvirzīto balkonu, un mozaīka.
Stūra torni izceļ tēlnieka Augusta Folca veidotā trīs atlantu skulptūra, uz kuru pleciem balstās naktī izgaismota zemeslode. Zem tās piektā stāva logam abās pusēs izvietoti ciļņi, kas attēlo sengrieķu gudrības dievieti Atēnu un tirgotāju aizgādni Hermeju. 1989. gadā ēkā veikta restaurācija, tās lielākā daļa ir labā vai apmierinošā tehniskā stāvoklī. Kopš 1992. gada namā atrodas Itālijas vēstniecība.
Interesants fakts – vēlāk, kad Zihmaņa apgādu iegādājās grāmatu firma “Valters un Rapa”, atlantu namu pameta abas vara kaluma pūces, kas atradās pie grāmatnīcas ieejas. Tās joprojām rotā “Valters un Rapa” grāmatu namu Aspazijas bulvārī 24.