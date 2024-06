Kāpēc vēlēt? Eiropas Parlamenta vēlēšanu nozīme uzņēmējiem

Katra nenodota balss noteikti var ietekmēt vēlēšanu rezultātu. Mēs redzējām, ka 2019. gadā vēlētāju aktivitāte bija mazliet virs 33%, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Kopumā šīs tiesības piedalīties brīvās un demokrātiskās vēlēšanās ir viena no priekšrocībām un privilēģijām, dzīvojot Latvijā. Un, raugoties no nozares viedokļa, ir būtiski, lai nozares spētu iestāties tieši par tādām prioritātēm un vērtībām, apkopojot savu redzējumu, kur ir nepieciešami risinājumi. Vēlēšanas galu galā ir sacensību princips, jo tas, kurš iegūst visvairāk balsu, tā idejas un naratīvs izvirzās priekšplānā. No mūsu puses skaidrs, ka būtiskākais naratīvs šī brīža ģeopolitiskajā situācijā ir drošība, caur kuru viss ir jāskatās, bet nepārprotami būtiska ir arī Latvijas uzņēmēju konkurētspēja, gan cilvēkresursa pieejamība, gan dažādas zaļās un digitālās transformācijas politikas.