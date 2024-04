Kremļa žurnālists sola "jaunumus" par meklēšanā izsludināto Tuhbatovu - vai arī viņa aizmukusi uz Krieviju?

No Tuhbatovas sniegtajām ziņām par sevi secināms, ka sieviete dzīvo salīdzinoši netālu no Ādažu militārās bāzes. Krimināllikums par spiegošanu paredz brīvības atņemšanu no viena līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību līdz trim gadiem.