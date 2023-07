Krievijas un Baltkrievijas militāristu apmeklētā pasākumā piedalījies Ždanokas partijas biedrs no Latvijas

No katras valsts uz to ved koku aleja. No Latvijas uz to var aizsoļot pa liepu, no Krievijas – pa kļavu, bet no Baltkrievijas – pa bērzu aleju.

Pērn Baltkrievija pauda sašutumu, ka Latvijas puse ir nojaukusi tiltiņu pāri Zilupei, kurš veda uz šo propagandas "svētvietu".

Šeit ik gadu 2. jūlijā abas kaimiņvalstis organizē "draudzīgo tautu" sanākšanu par godu Otrā pasaules kara veterāniem.

Izrādās, ka arī šogad šis kaimiņvalstu militārā spēka propagandas pasākums nav noticis bez Latvijas pārstāvja.

"Daugavpils ir jūsu sadraudzības pilsēta"

Krievijas mediji vēsta, ka Latviju pasākumā pārstāvēja Dmitrijs Ribņikovs.

Ribņikovs plašākam lasītāju lokam varētu būt zināms saistībā ar regulāru braucienu organizēšanu uz diktatora Aleksandra Lukašenko kontrolēto Baltkrieviju, atbalsta izteikšanu Krievijas sludinātiem naratīviem un NATO nopelšanu.

Šo visu Ribņikovs darīja, būdams partijas "Latvijas krievu savienība" (LKS) biedrs un Daugavpils pilsētas domes darbinieks. Līdz 2022. gada 4. decembrim viņš bija Daugavpils vicemēra Alekseja Vasiļjeva (LKS) palīgs.

Braucieni uz Baltkrieviju, kuruz rīkoja Ribņikovs un tur notikušie pasākumi pēcāk tika izmantoti propagandas ražošanai, kurā viens no vēstījumiem bija: "Rau, arī Latvijā, par spīti visam, ir cilvēki, kuri mūs atbalsta!".

Identiski noticis arī ar veterānu pasākumu pie "Draudzības kurgāna" 2. jūlijā.

Krievijas Pleskavas apgabala tīmekļa vietnē Ribņikovs, kurš pieteikts kā "Latvijas krievu kopienas" pārstāvis, citēts šādi: "Daugavpils ir sadraudzības pilsēta ar Krievijas un Baltkrievijas pilsētām. Mums vienmēr ir bijušas ciešas attiecības. Visus gadus mēs esam apmeklējuši šo pasākumu. Šī diena ir nozīmīga daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Ne visi piekrīt jaunajai vēstures interpretācijai - daudzi no mums vēlas pieminēt aizvadīto [Otrā pasaules kara] gadu notikumus, ir gatavi tos godināt un paplašināt."

Lieki atkārtot, ka šajos "pieminamajos gados" Latvija tika trīs reizes okupēta un piedzīvoja kara postu.

115 Foto Krievu savienība pie Raiņa pieminekļa sarīko mītiņu +111 Skatīties vairāk

Ribņikovs reti komunicējot ar LKS

Pasākumu, kura apskatos Krievijas presē Ribņikovs nosaukts par Latvijas pārstāvi, apmeklēja arī Pleskavas apgabala gubernators Mihails Vederņikovs, Baltkrievijas pārstāvji un virkne abu kaimiņvalstu militāristu-veterānu formastērpos.

Pats Ribņikovs tikmēr nenoliedzami ir Krievijas maigās varas atbalstīšanas veterāns un par viņa iepriekšējām izpausmēm Jauns.lv jau ir vēstījis.

Sazinājāmies arī ar Daugavpils vicemēru Vasiļjevu, kurš apgalvoja, ka šobrīd Ribņikovam ar domi vairs nav saistību.

Tikmēr LKS Ribņikova došanos uz pasākumu komentēja šādi: "[...] Mēs neesam informēti par Ribņikova iniciatīvu. Diemžēl, viņš tagad reti ar mums kontaktējas un nepiedalās partijas aktivitātēs. Runājot par braucienu uz kurgānu, šogad mūsu ieteikums ir atturēties no piedalīšanās šajā pasākumā."

Tiesa gan arī LKS pēdējā laikā izvērtusi ne mazums pretrunīgu aktivitāšu.

Tās pārstāve Eiroparlamentā (EP) Tatjana Ždanoka ir vairākkārt balsojusi pret palīdzību Ukrainai, LKS pārstāvji ir devušies uz Lietuvu aizstāvēt tur par darbošanos Krievijas interesēs apsūdzētu aktīvistu, sveikuši krievu militāristus viņu svētkos un iestājušies pret PSRS slavinošu pieminekļu nojaukšanu.

Ždanoka EP tribīnē pat paguva bezkaunīgi samelot par pieminekļu nojaukšanas iniciatīvu.

Pirms kāda laika LKS izpelnījās arī Valsts drošības dienesta (VDD) brīdinājumu par atsevišķām aktivitātēm.