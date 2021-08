Pēc teju četru gadu prombūtnes Matīsa ielā atgriezies "Vīrs ar kannām". FOTO

Tomēr nu betona skulptūra, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, Matīsa ielā parādījusies jaunā spozmē. To pēc ēkas īpašnieka pasūtījuma un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes kontrolē restaurēja tēlnieks Edvīns Krūmiņš savā Pārdaugavas darbnīcā, par ko savulaik rakstīja arī Jauns.lv.

Skulptūru uzstādīt gan bija paredzēts jau pagājušā gada vasaras sākumā, bet nodoms aizkavējās vairāku iemeslu dēļ. Gan tādēļ, ka ēkas īpašnieks dzīvo Krievijā un viņš no citas valsts nevarēja operatīvi koordinēt skulptūras uzlikšanas darbus, gan tādēļ, ka restaurācijas darbi bija visnotaļ sarežģīti. Edvīns Krūmiņš Jauns.lv par veicamo atjaunošanu teica: „Viņš viss bija vienās plaisās, to ir saplēsis armatūras stieņa metāls, kas sācis rūsēt. Metāla armatūra ievietota kā stiprinājums skulptūras iekšienē, piemēram, kājās. Detaļas jau nav pazudušas, viss, kas bija, arī paliks. Bet kādā momentā notiek gan restaurācija, gan renovācija (detaļu izgatavošana no jauna), jo ir pazudusi gan kāja, gan plauksta rokai. Būs 50 pret 50 – restaurācija un renovācija. Man gluži kā narkomānam ar šprici plaisās jāinjicē līme, lai visu atkal salīmētu kopā”.

Jūlija beigās „Vīrs ar kannām” atgriezies savā vietā un rīdzinieki sociālajos tīklos par to izsaka prieku:

Jāatgādina, ka skulptūra „Vīrs ar kannām” atradās sliktā tehniskā stāvoklī, un tā ar Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes 2018. gada oktobrī izsniegtu atļauju speciālistu uzraudzībā tika demontēta un nogādāta restaurācijas darbnīcā. Skulptūras restaurāciju nama Matīsa ielā 21 īpašnieks veica par saviem līdzekļiem.

Restaurācijas veicējs Edvīns Krūmiņš ir ievērojamu akmens tēlu kopiju izgatavotājs un restaurators. Viņa radošajā bagāžā, piemēram, ir Rolanda skulptūra Rīgas Rātslaukumā, Lāčplēša tēls Saeimas nama nišā un cilnis „Madonna ar bērnu” Rīgas pilī.

Savukārt „Vīra ar kannām” autors Augusts Folcs ir Latvijas tēlnieks, kas, piemēram, veidojis arī Nacionālā teātra un Benjamiņa ēkas interjera apdares. Viens no viņa meistardarbiem ir uz bijušās firmas „Louis Lundmann & Co.” vīna pagraba un tirgotavas jumta Matīsa ielā. Pirmās brīvvalsts laikā tur atradās rūpniecības uzņēmumi - liķieru fabrika, austuves, linu manufaktūra, galdniecība. Arī tagad tur atrodas vairāki uzņēmumi. Ēka ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, bet skulptūra „Vīrs ar kannām" – valsts nozīmes kultūras piemineklis.

Ēka Matīsa ielā 21 pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados. (Foto: zudusilatvija.lv)