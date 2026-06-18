Kadetu izlases kandidātos iekļauts ASV dzimušais latviešu izcelsmes basketbolists Beruē
ASV dzimušais latviešu izcelsmes basketbolists Bendžamins Jānis Beruē iekļauts Latvijas U-16 izlases sastāvā, gatavojoties Eiropas čempionātam, liecina Latvijas Basketbola savienības (LBS) publicētais kandidātu saraksts.
Pērnā gada U-16 Eiropas čempionātā Beruē, spēlējot pie gadu vecākiem, septiņās spēlēs vidēji 21 minūtē guva 11,1 punktu, izcīnīja 9,3 atlēkušās bumbas, atdeva 1,7 rezultatīvas piespēles un bloķēja 1,6 metienus.
Šogad Beruē, kurš jūnijā atzīmēja 16 gadu dzimšanas dienu, piedalījās ASV Basketbola federācijas ("USA Basketball") organizētajā junioru izlases nometnē. Beruē māte ir latviešu basketboliste Lāsma Jēkabsone, bet tēvs - bijušais amerikāņu futbolists Ričards Beruē.
Latvijas U-16 vīriešu izlases galvenais treneris Edijs Šlesers ar palīgiem nosaukuši 17 basketbolistus, kuri uzaicināti gatavoties Eiropas U-16 čempionātam. Treniņnometne sāksies 6. jūlijā Rīgā, bet Eiropas čempionāts no 7. līdz 16. augustam notiks Rumānijā. Kandidātos iekļauti Bauskas, Gulbenes, Jūrmalas, Ogres, Siguldas, Tukuma, Valmieras, kā arī Rīgas jaunatnes basketbola sistēmas un ASV basketbola audzēkņi.
Sagatavošanās posmā plānota līdzdalība turnīrā Turcijā, pārbaudes spēles ar Izraēlas U-16 izlasi, kā arī līdzdalība Baltijas kausa izcīņā Rīgā. Kā atklāj Šlesers, izlases treneru uzmanības lokā bija apmēram 30 spēlētāji, un kandidātu loks vēl tika paplašināts pēc Jaunatnes līgas finālturnīriem.
"Spēlētājiem bija iespēja parādīt sevi, mums, treneriem, bija iespēja izvēlēties, ņemot vērā gan meistarības līmeni, gan spējas palīdzēt komandai. Pozitīvi tas, ka arī ārzemēs spēlējošie puiši bija redzami - trenējās un spēlēja labās sistēmās," LBS citē Šlesera teikto. Trijiem spēlētājiem - Markusam Jahovičam, Beruē un Gustavam Vilcānam - ir pērnā Eiropas U-16 čempionāta pieredze.
Eiropas čempionātu Latvijas komanda sāks B grupā, spēļu secībā sacenšoties ar Itālijas (7. augustā), Turcijas (8. augustā) un Čehijas (9. augustā) vienībām.
Latvijas U-16 vīriešu basketbola izlases kandidāti:
Emīls Dumpis, Marko Mētra, Ralfs Valenieks (visi - "RBS Basketbola klase"), Ronalds Teikmanis ("RBS Jugla"), Raidens Šaubergs-Lēpe ("RBS Centrs"), Kristians Martinsons ("Barcelona", Spānija), Markuss Jahovičs (Trento "Dolomiti Energia", Itālija), Bendžamins Jānis Beruē ("Dynamic Prep", ASV), Gustavs Vilcāns ("Dubai", AAE), Edvards Freimanis ("RBS A. Kraukļa VEF BS"), Gustavs Ķirsons ("Bertānu VBS"), Emīls Hauka ("Ogres BS"), Juris Sičkars ("Jūrmalas Sporta skola"), Mārtiņš Rasnačs ("Tukuma Sporta skola"), Matīss Preimanis ("Siguldas Sporta skola"), Patriks Rācenājs ("Bauskas BJSS"), Markuss Aleksandrovs (Livorno "Libertas", Itālija).