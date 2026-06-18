ASV aizsardzības ministrs sabiedroto rīcību nosauc par apkaunojošu un sola pārskatīt militāro atbalstu Eiropai
Pentagons nākamo sešu mēnešu laikā pārskatīs ASV militāro klātbūtni Eiropā, jo Vašingtona vēlas, lai sabiedrotie pastiprina savu aizsardzību, ceturtdien NATO aizsardzības ministru sanāksmē Briselē paziņoja ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets.
"Šī būs īsta pārskatīšana. Tā tiks izstrādāta, lai nodrošinātu, ka NATO ātri un neatgriezeniski virzās uz Eiropas vadību, uzņemoties galveno atbildību par Eiropas aizsardzību," norādīja Hegsets.
Pentagona vadītājs piebilda, ka pārskatīšanas mērķis ir arī nodrošināt, lai ASV gaisa spēku piekļuve, bāzēšanās un pārlidojumi Eiropā ir skaidri definēti un garantēti, norādot uz atsevišķu Eiropas valstu noteiktajiem ierobežojumiem Irānas kara laikā.
"Tas bija apkaunojoši. Šie sabiedrotie pakļāva riskam Amerikas dēlus un meitas, mūsu dēlus un meitas," uzsvēra Hegsets. "Tam nav attaisnojuma."
ASV palielina spiedienu pirms NATO samita Ankarā nākamajā mēnesī, cenšoties pārliecināties, ka sabiedrotie pilda pagājušajā gadā doto solījumu ievērojami palielināt aizsardzības izdevumus.
Hegsets norādīja, ka turpmāk Vašingtonas iemaksas NATO organizācijas darbības izmaksu segšanai, kas šogad ir aptuveni 790 miljoni ASV dolāru (682 miljoni eiro), būs atkarīgas no tā, vai sabiedrotie sasniegs izdevumu mērķus.
"Ja citi sabiedrotie steidzami netērēs pietiekami, mūsu iemaksas samazināsies," piebilda ministrs.
ASV prezidents Donalds Tramps iepriekš asi kritizējis sabiedrotos Eiropā par to reakciju uz Irānas karu. Tomēr pastāvēja cerība, ka Vašingtonas vienošanās ar Teherānu par kara izbeigšanu varētu mazināt spriedzi sabiedroto starpā līdz NATO samitam Ankarā.
"Kā prezidents Tramps pamatoti norādīja, viņš pārbaudīja mūsu sabiedroto gatavību atbalstīt Ameriku, kad mēs lūdzām viņu palīdzību, un pārāk daudzi pārbaudījumu neizturēja," norādīja Hegsets.
Neskatoties uz skarbajiem izteikumiem, Hegsets atzina daudzu NATO dalībvalstu paveikto darbu aizsardzības stiprināšanā un norādīja uz progresu. "Daži no mūsu sabiedrotajiem ir sapratuši vēstījumu un ir aktivizējušies. Jūs zināt, kas tie ir, un mēs to ļoti novērtējam," izteicās ASV aizsardzības ministrs.