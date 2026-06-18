Sabiedrība
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Arī Pierīgā plaši atzīmēs saulgriežus
Jau rīt, 19. jūnijā, Latvijā sāksies plaša saulgriežu svinēšana. Arī Rīgā un Pierīgā katrs varēs izvēlēties sev tuvāko un saistošāko pasākumu.
Piektdiena, 19. jūnijs:
- Ropažu novada Muceniekos notiks Jāņu siera siešanas meistarklase.
- Vangažos tiks izrādīta brīvdabas izrāde "Līnis murdā", bet Garkalnē notiks ielīgošanas pasākumi ar vainagu pīšanu, dziesmām un dejām. Vakaru noslēgs zaļumballe ar grupu "Karakums".
- Savukārt Ķekavā notiks Jāņu ieskaņas pasākums "Līgo, līgo, aplīgo!" ar deju kolektīviem un folkloras kopām "Dandari" un "Dāre".
Sestdiena, 20. jūnijs:
- Olaines Mežaparkā notiks ielīgošanas pasākums ar kapelu "Puķu māsas". Pasākumā plānota vainagu vīšana, siera siešana, batikošana, dabas darbnīcas un aktivitātes bērniem.
- Ādažos, Līgo parkā notiks "Kukū tirgus", kurā savu produkciju piedāvās amatnieki un mājražotāji, notiks degustācijas.
- Ādažu novadā, Lilastē plānots muzikāls vakars pie ezera ar Jāni Deniņu.
- Mārupes novadā pie Piņķu ūdenskrātuves plānota Jāņu ielīgošana ar darbnīcām, deju koncertu "Ugunis pāri ūdenim", "Laimas Muzykantiem", uguns šovu un zaļumballi ar grupu "Vēja radītie" un DJ Robertu Lejasmeijeru.
- Ropažu novadā, Upesciemā notiks Ances Krauzes koncertprogramma kopā ar tautas deju ansambli "Ritenītis". Notiks vainagu pīšana, tiks dziedātas dziesmas un būs zaļumballe ar "TirkizBand".
- Ķekavas novadā, Baldonē, Vanagkalnā notiks saulgriežu svinības ar folkloras kopām, uguns rituāliem un staigāšanu pa oglēm.
Svētdiena, 21. jūnijs:
- Carnikavā plānota saulgriežu saullēkta sagaidīšana Gaujas grīvā. Saullēkta sagaidīšana plānota arī pie Dūņezera.
- Savukārt vēlāk, Ādažu novadā sporta un aktīvās atpūtas parkā "Zibeņi" plānots ģimeņu velobrauciens "Zāļu diena", Carnikavas parkā plānots dejas uzvedums "Abi divi".
- Vakarā Carnikavas parkā uzstāsies "Folk Kardio" ar Katrīnu Dimantu un notiks zaļumballe ar grupu "Papīra lidmašīnas".
- Doles salā gaidāmas saulgriežu svinības ar folkloras kopu "Dandari", radošām darbnīcām un lielo ugunskuru Daugavas krastā.
Pirmdiena, 22. jūnijs:
- Ropažu novada Līčos notiks vainagu darbnīca tiem, kuri vēl nav paguvuši sagatavot savu svētku rotu.
- Ķekavas novada Daugmalē notiks brīvdabas kino "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" ar vainagu pīšanas meistarklasi pirms seansa.
Otrdiena, 23. jūnijs:
- Līgo vakarā svinēšana plānota Ropažu parkā, kur gaidāma zaļumballe ar grupu "Zelta kniede". Ulbrokas Līgo parkā notiks pasākums "Reiz Jāņu vakarā…" un zaļumballe ar grupu "Tā un šitā".
- Jaunmārupē pasākumā "Līgo! Dejo! Skani!" gaidāms lielkoncerts un balle ar grupu "Apvedceļš" un "Johnney’s Band".
- Mārupes novada Spuņciemā, "Vietvalžos" notiks Jāņu nakts balle "Jāņuguns" ar "Dārdaru muzikantiem", grupu "Džeki ar kolu" un dīdžejiem.
- Ādažos pasākumā "Līgo Ādažos!" notiks uguns šovs "Bonfire" un zaļumballe ar grupu "Džentlmeņu špagats".
- Carnikavā notiks Līgo svinības ar Aivaru Tomiņu un vakara mūziku līdz naktij.
- Baldonē, Vanagkalnu estrāde plānota balle ar grupu "Smalkais stils", ugunskuru un svētku noslēguma nakti.