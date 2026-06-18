Arī Pierīgā plaši atzīmēs saulgriežus
Foto: Ieva Leiniša/LETA
Sabiedrība

Arī Pierīgā plaši atzīmēs saulgriežus

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Jau rīt, 19. jūnijā, Latvijā sāksies plaša saulgriežu svinēšana. Arī Rīgā un Pierīgā katrs varēs izvēlēties sev tuvāko un saistošāko pasākumu.

Arī Pierīgā plaši atzīmēs saulgriežus ...

Piektdiena, 19. jūnijs:

  • Ropažu novada Muceniekos notiks Jāņu siera siešanas meistarklase.
  • Vangažos tiks izrādīta brīvdabas izrāde "Līnis murdā", bet Garkalnē notiks ielīgošanas pasākumi ar vainagu pīšanu, dziesmām un dejām. Vakaru noslēgs zaļumballe ar grupu "Karakums".
  • Savukārt Ķekavā notiks Jāņu ieskaņas pasākums "Līgo, līgo, aplīgo!" ar deju kolektīviem un folkloras kopām "Dandari" un "Dāre".

Sestdiena, 20. jūnijs:

  • Olaines Mežaparkā notiks ielīgošanas pasākums ar kapelu "Puķu māsas". Pasākumā plānota vainagu vīšana, siera siešana, batikošana, dabas darbnīcas un aktivitātes bērniem.
  • Ādažos, Līgo parkā notiks "Kukū tirgus", kurā savu produkciju piedāvās amatnieki un mājražotāji, notiks degustācijas.
  • Ādažu novadā, Lilastē plānots muzikāls vakars pie ezera ar Jāni Deniņu.
  • Mārupes novadā pie Piņķu ūdenskrātuves plānota Jāņu ielīgošana ar darbnīcām, deju koncertu "Ugunis pāri ūdenim", "Laimas Muzykantiem", uguns šovu un zaļumballi ar grupu "Vēja radītie" un DJ Robertu Lejasmeijeru.
  • Ropažu novadā, Upesciemā notiks Ances Krauzes koncertprogramma kopā ar tautas deju ansambli "Ritenītis". Notiks vainagu pīšana, tiks dziedātas dziesmas un būs zaļumballe ar "TirkizBand".
  • Ķekavas novadā, Baldonē, Vanagkalnā notiks saulgriežu svinības ar folkloras kopām, uguns rituāliem un staigāšanu pa oglēm.

Svētdiena, 21. jūnijs:

  • Carnikavā plānota saulgriežu saullēkta sagaidīšana Gaujas grīvā. Saullēkta sagaidīšana plānota arī pie Dūņezera.
  • Savukārt vēlāk, Ādažu novadā sporta un aktīvās atpūtas parkā "Zibeņi" plānots ģimeņu velobrauciens "Zāļu diena", Carnikavas parkā plānots dejas uzvedums "Abi divi".
  • Vakarā Carnikavas parkā uzstāsies "Folk Kardio" ar Katrīnu Dimantu un notiks zaļumballe ar grupu "Papīra lidmašīnas".
  • Doles salā gaidāmas saulgriežu svinības ar folkloras kopu "Dandari", radošām darbnīcām un lielo ugunskuru Daugavas krastā.

Pirmdiena, 22. jūnijs: 

  • Ropažu novada Līčos notiks vainagu darbnīca tiem, kuri vēl nav paguvuši sagatavot savu svētku rotu.
  • Ķekavas novada Daugmalē notiks brīvdabas kino "Limuzīns Jāņu nakts krāsā" ar vainagu pīšanas meistarklasi pirms seansa.

Otrdiena, 23. jūnijs:

  • Līgo vakarā svinēšana plānota Ropažu parkā, kur gaidāma zaļumballe ar grupu "Zelta kniede". Ulbrokas Līgo parkā notiks pasākums "Reiz Jāņu vakarā…" un zaļumballe ar grupu "Tā un šitā".
  • Jaunmārupē pasākumā "Līgo! Dejo! Skani!" gaidāms lielkoncerts un balle ar grupu "Apvedceļš" un "Johnney’s Band".
  • Mārupes novada Spuņciemā, "Vietvalžos" notiks Jāņu nakts balle "Jāņuguns" ar "Dārdaru muzikantiem", grupu "Džeki ar kolu" un dīdžejiem.
  • Ādažos pasākumā "Līgo Ādažos!" notiks uguns šovs "Bonfire" un zaļumballe ar grupu "Džentlmeņu špagats".
  • Carnikavā notiks Līgo svinības ar Aivaru Tomiņu un vakara mūziku līdz naktij.
  • Baldonē, Vanagkalnu estrāde plānota balle ar grupu "Smalkais stils", ugunskuru un svētku noslēguma nakti.

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