Daba, mūzika un kino zem klajas debess: Īles muižā sāk otro “Kultūras sauļotavas” sezonu
11. jūlijā ar franču komponista Jana Tīrsena mūzikas koncertu un filmas “Amēlija” brīvdabas seansu tiks atklāta jau otrā “Kultūras sauļotava” sezona.
“Kultūras sauļotava” ir iniciatīva, kas ikvienam ļaus gūt sajūtu, baudījuma un kultūras iedegumu. Apmeklētāji aicināti apstāties, sadzirdēt, sajust un ieraudzīt, cik atšķirīgi komponistu mūzika spēj sniegt piepildījumu koncertā un kino mākslā. 11. jūlijā plkst. 19.00 Akustiskajā koncertzālē “Īle” notiks franču komponista Jana Tīrsena (Yann Tiersen) mūzikas koncerts. Programmu veido izcili mūziķi, starptautisku konkursu laureāti - akordeonists Artūrs Noviks un pianists Rihards Plešanovs.
Pēc koncerta dosimies nelielā pastaigā uz Īles muižas sauļotavu, kas atrodas Īles muižas kalna pakājē. Tur notiks režisora Žana Pjēra Ženē filmas “Amēlija” (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, 2001) brīvdabas seanss, kuras mūzikas autors ir Jans Tīrsens.
Kino baudīšanai aicinām līdzi ņemt pledu, padibeni, saliekamos krēslus ērtākai sēdēšanai. Koncerti ir pieaugušajiem un bērniem ar akustiska koncerta baudīšanas pieredzi un prasmēm. Notikums ilgs 3 stundas. Biļetes bilesuparadize.lv.
"Kultūras sauļotavu "organizē Mūzikas un mākslas attīstības fonds “Balsis” sadarbībā ar Īles luterāņu baznīcas fondu un Īles muižu, pateicoties Andrito Coffee Roastery, Sixt Latvija atbalstam un Dobeles novada pašvaldības, Zemgales vēsturiskās zemes kultūras programmas 2026 un Valsts kultūrkapitāla fonda finansējumam.
Šovasar Īlē notiks vēl viena "Kultūras sauļotava": 1. augustā plkst. 19.00 itāļu komponista Ludoviko Einaudi (Ludovico Einaudi) mūziku atskaņos virtuozais trio - Daniils Bulajevs (vijole), Agnese Egliņa (klavieres) un Guna Šnē (čells).
Pēc koncerta tiks demonstrēta režisora Floriana Zellera filma “Tēvs” (The Father, 2020), kas saņēmusi vairākas ASV kinoakadēmijas un citas godalgas, kā arī tajā dzirdama Einaudi mūzika.
Par komponistu Janu Tīrsenu (Yann Tiersen)
Jans Tīrsens ir viens no spilgtākajiem mūsdienu franču komponistiem un multiinstrumentālistiem, kura daiļrade apvieno minimālismu, neoklasiku, folkmūziku, postroku un eksperimentālo mūziku. Tīrsena mūziku raksturo izsmalcinātas klavieru, akordeona, vijoles un citu instrumentu melodijas. Savā vairāk nekā trīsdesmit gadu ilgajā karjerā viņš ir izdevis daudzus starptautiski atzītus albumus, komponējis mūziku kino un teātrim, kā arī regulāri koncertē prestižākajās koncertzālēs un festivālos visā pasaulē, arī Latvijā. Tīrsens pazīstams arī kā nepārtraukti meklējošs un novatorisks mākslinieks, kura radošajā darbībā līdzās klasiskajai mūzikai nozīmīgu vietu ieņem arī elektroniskā mūzika un dabas skaņu ainavas.
Par filmu “Amēlija”
Amēlija (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain, 2001) ir franču režisora Žana Pjēra Ženē (Jean-Pierre Jeunet) vizuāli izsmalcināta un poētiska filma par cilvēku attiecībām, vientulību, iztēli un spēju ieraudzīt skaistumu ikdienā. Tās galvenā varone Amēlija Pulēna ir jauna sieviete ar bagātu fantāziju pasauli, kura nolemj slepeni uzlabot apkārtējo cilvēku dzīvi, veicot nelielus, bet nozīmīgus labos darbus. Caur šķietami ikdienišķiem notikumiem filma atklāj cilvēcības, empātijas un piederības tēmas, aicinot novērtēt dzīves sīkos brīnumus. Filma izceļas ar savu neatkārtojamo vizuālo valodu, krāsaino Parīzes atmosfēru un komponista Jana Tīrsena radīto mūziku, kas kļuvusi par vienu no atpazīstamākajiem kino skaņu celiņiem pasaulē. Kopš pirmizrādes 2001. gadā Amēlija joprojām tiek uzskatīta par vienu no nozīmīgākajām un ietekmīgākajām mūsdienu franču kino filmām. Tā saņēmusi piecas ASV Kinoakadēmijas balvas nominācijas un virkni starptautisku apbalvojumu, kļūstot par vienu no veiksmīgākajām franču filmām pasaules kino vēsturē.