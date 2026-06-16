Krievijas karakuģis pie Lielbritānijas krastiem atklāj uguni pa civiliedzīvotāju jahtu
Krievijas karakuģa jūrnieki otrdien Lamanša šaurumā veica brīdinājuma šāvienus jahtas virzienā, kas bija pietuvojusies karakuģim.
Incidents notika apmēram plkst. 11.40 pēc vietējā laika jūrā starp Vaitas salu un Normandiju, un tajā bija iesaistīta Krievijas fregate "Admiral Grigorovič".
🚨 BREAKING: A Russian frigate has reportedly fired warning shots at a British yacht in the English Channel— Politics UK (@PolitlcsUK) June 16, 2026
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Lielbritānijas Aizsardzības ministrija apstiprinājusi notikušo incidentu, kurā bija iesaistīts Krievijas karakuģis Lamanša šaurumā. "Mēs izmeklējam ziņojumus par incidentu Lamanša šaurumā," pavēstīja Aizsardzības ministrijas pārstāvis.
Lielbritānijā reģistrētās jahtas apkalpe ziņoja, ka krievu kuģis veica brīdinājuma šāvienus no aptuveni 500 metru attāluma, apmēram 20 jūras jūdzes uz dienvidiem no Vaitas salas, ārpus Lielbritānijas teritoriālajiem ūdeņiem.
Nav ziņu par cietušajiem vai bojājumiem jahtai. Varasiestādes notikušo vērtē kā izolētu incidentu.