Noslēgusies LOK jauniešu nometne Personības akadēmija
FOTO: Valmierā krāšņi noslēgusies LOK jauniešu nometne "Personības akadēmija"
No 7. līdz 14. jūnijam Valmierā norisinājās piektā Latvijas Olimpiskās komitejas rīkotā jauniešu nometne Personības akadēmija, kas vienkopus pulcēja 60 aktīvākos un mērķtiecīgākos projekta “Sporto visa klase” dalībniekus no visas Latvijas.
Nometne tika organizēta ar mērķi izglītojošā, interesantā un jauniešiem saistošā veidā, caur sporta un radošajām aktivitātēm, izmantojot iedvesmojošas personības un savas jomas profesionāļus, pilnveidot jauniešu sportiskās un citas personību attīstošās prasmes, kā arī paplašināt viņu redzesloku par, bet ne tikai, tādām tēmām kā sports, veselība un līderība.
Nometnes laikā dalībnieki ne tikai pārkāpa savas komforta zonas robežas, bet arī smēlās iedvesmu no izcilām Latvijas sporta, kultūras un mediju personībām, kopīgi veidojot atmiņas visai dzīvei. „Aizvadītā nometne Personības akadēmija Valmierā apliecināja, ka mūsu jauniešos slēpjas milzīgs spēks un potenciāls. Šīs astoņas dienas bija piepildītas ar jaunu pieredzi, neaizmirstamiem piedzīvojumiem un vērtīgām zināšanām, ko nodeva mūsu sportisti un eksperti. Jaunieši pierādīja savu apņēmību un drosmi iziet no komforta zonas, un esmu pārliecināts, ka nometnē iegūtā pārliecība un draudzība kalpos kā spēcīgs dzinulis viņu turpmākajiem dzīves sasniegumiem,” Raimonds Lazdiņš, Latvijas Olimpiskās komitejas prezidents.
Nometnes ievads tika veltīts Olimpiskajām vērtībām, vēsturei un labsajūtai. Dalībnieki darbojās Olimpisko medaļu darbnīcā ar Latvijas Olimpiskās akadēmijas senatori Aigu Paikenu, sportoja kopā ar skeletonistu Emīlu Indriksonu un devās Valmieras mēra Jāņa Baika vadītā ekskursijā pa pilsētu. Īpašs notikums bija kino seanss “Tīklā. TTT leģendas dzimšana” un iedvesmojoša saruna ar filmas režisoru Dzintaru Dreibergu.
Nedēļas vidū jaunieši atstāja ierasto vidi, lai dotos brīvdabas piedzīvojumos. Izaicinošais pārgājiens maršrutā Jāņa Daliņa stadions - Pauku Priedes - Baiļi - kempings “Jaunarāji” prasīja fizisku izturību, bet orientēšanās uzdevumi, laivošana un stratēģiskā “Karogu spēle” pārbaudīja komandas garu. Brīvdabas pasākumos plecu pie pleca ar jauniešiem darbojās mediju personība un dziedātāja Nansija Garkalne, savukārt vakaru programmu aizpildīja grupas “Sudden Lights” solists Andrejs Reinis Zitmanis un Pusaudžu resursu centra speciālistes Santas Kundziņas vadītā saruna par veselīgām attiecībām un personīgo robežu noteikšanu.
Nometnes otrā puse pagāja devīzes “Tici, viss ir iespējams” zīmē, īpašu uzmanību pievēršot motivācijai, drosmei un jaunu apvāršņu atklāšanai. Jaunieši tikās ar Ginesa rekordistu un titula "Gada sporta skolotājs 2025" ieguvēju un projekta “Sporto visa klase” sporta skolotāju Arvi Sprudi, kura stāsts par spēju robežu paplašināšanu sniedza lielu motivācijas lādiņu. Tāpat dalībnieki izzināja dažādas kultūras kopā ar "AFS Latvija" ekspertēm Maiju Seņinu un Mariam Shondy (EGY), un stiprināja pašapziņu MOT trenera Pētera Maksimiva nodarbībās.
Sportiskais azarts turpinājās basketbola treniņā ar vairākkārtējiem Latvijas čempioniem - “Valmiera GLASS VIA” komandas spēlētājiem Arti Ati un Dāvi Ozeru. Tāpat jaunieši viesojās golfa klubā “Avoti”, kur apguva golfa pamatus. Dienas ietvaros jaunieši apmeklēja BMX muzeju, kur olimpiete, divkārtēja U23 čempione, BMX riteņbraucēja Veronika Monika Stūriška iedvesmoja bērnus demonstrējot BMX nobraucienu un iesaistīja jauniešus sarunā par sekošanu saviem sportiskajiem sapņiem. Dinamika tika uzturēta arī stafetēs stadionā, kur jaunieši varēja parādīt savu ātrumu un saliedētību.
Nometnes noslēdzošā diena aizritēja tēmas “Gatavs jauniem augstumiem!” noskaņās. Dalībnieki devās izaicinājumā pa Valmieras Sajūtu taku un iedvesmojās no tikšanās ar pludmales volejbolistu, trīskārtēju olimpieti un IZM Sporta departamenta vadītāju Aleksandru Samoilovu, kurš uzsvēra, ka nometnē gūtās līderības prasmes ir universāls pamats panākumiem jebkurā dzīves sfērā.
Atmosfēra noslēgumā bija sirsnīga, piepildīta ar lepnumu, asarām par šķiršanos un prieku par jauniegūtajiem draugiem visā Latvijā. Pēc projekta noslēguma organizatori ir saņēmuši neskaitāmus labus vārdus un aizkustinošas atsauksmes no jauniešu vecākiem, kuri uzsver nometnes neatgriezenisko pienesumu bērnu izaugsmē.
Nometne Personības akadēmija tiek īstenota pēc LOK iniciatīvas ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu, novirzot šim mērķim valsts budžeta finansējumu no „Latvijas Loto” valsts budžetā iemaksātajām dividendēm. Nometni atbalsta mazumtirdzniecības tīkls Rimi, uzņēmums Akvedukts, dabiskais dzeramais ūdens Stelpe, sporta preču veikalu tīkls Sportland un automobiļu tirdzniecības uzņēmumu grupa "Moller Auto", kā arī informatīvais atbalstītājs "Rīgas viļņi".