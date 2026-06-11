Piektdien un sestdien Grīziņkalnā pulcēsies ielu futbola elite uz "ISFA Masters" turnīru
12. un 13. jūnijā Grīziņkalnā norisināsies starptautiskais 3 pret 3 ielu futbola turnīrs “ISFA Masters Riga”, kas pulcēs vienus no spēcīgākajiem ielu futbola spēlētājiem no dažādām Eiropas valstīm.
Turnīra kopējais balvu fonds ir 5000 eiro, un spēles tiks aizvadītas pēc starptautiski atzītajiem ISFA (International Street Football Association) noteikumiem. ISFA ir globāla organizācija, kas pārvalda pasaules 3x3 ielu futbola sacensību sistēmu un vieno ielu futbola kopienas vairāk nekā 50 valstīs.
Rīgā gaidāmi spēlētāji un komandas no Spānijas, Polijas, Dānijas, Horvātijas, Somijas, Īrijas un Austrijas, kas cīnīsies par vērtīgiem reitinga punktiem un vietu starp pasaules vadošajām 3x3 ielu futbola komandām. Turnīrs solās būt viens no spēcīgākajiem šīs sezonas ISFA tūres posmiem Ziemeļeiropā.
“ISFA Masters Riga” ir iespēja redzēt modernā ielu futbola augstāko līmeni – dinamiskas spēles, individuālo meistarību, radošus tehniskos risinājumus un emocijas, kas raksturīgas tikai ielu futbola kultūrai. Tieši Rīga pēdējos gados kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem starptautiskā ielu futbola centriem, uzņemot arī pirmo ISFA Pasaules kausu 3 pret 3 futbolā.
Komandās no Latvijas varēs manīt arī Latvijas Telpu futbola izlases spēlētājus, kuri pavisam nesen spēlēja Rīgā notikušajā futzāla Eiropas čempionātā, kā arī ilggadējos “Ghetto Football” kopienas līderus, kurus jau vairākus gadus var satikt Grīziņkalnā.
Piektdien, 12. jūnijā, Grīziņkalnā norisināsies arī “Ghetto Floorball” turnīrs dažādās vecuma grupās, “Ghetto Fight” atklātais treniņš, kurā tiek aicināts piedalīties ikviens ieinteresētais, un “Ghetto Basket” 1v1 turnīrs, kura dalībnieki cīnās par vērtīgām balvām. Paralēli profesionāļu sacensībām 13. jūnijā norisināsies arī starptautiskais amatieru turnīrs “Ghetto Football”, kurā aicināti piedalīties gan Latvijas, gan ārvalstu spēlētāji dažādās vecuma grupās. Turnīrs tradicionāli pulcē simtiem dalībnieku un ir lielākā ielu futbola kustība Baltijā.
Sacensību apmeklējums skatītājiem būs bez maksas. Organizatori aicina ikvienu futbola līdzjutēju apmeklēt Grīziņkalnu un klātienē izbaudīt pasaules līmeņa ielu futbola atmosfēru pašā Latvijas sirdī.
Pasākuma programma:
12. jūnijs
● 14:00–22:00 – “Ghetto Floorball” turnīrs
● 18:00–20:00 – “Ghetto Fight” atklātais treniņš
● 18:00–22:00 – “Ghetto Basket” 1v1 turnīrs
● 18:00–22:00 – “ISFA Masters Riga” grupu turnīra spēles
13. jūnijs
● 14:00–22:00 – Starptautiskais “Ghetto Football” amatieru turnīrs
● 15:00–20:00 – “ISFA Masters Riga” izslēgšanas spēles un fināli
● 20:00 – Apbalvošanas ceremonija