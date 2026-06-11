Carnikavā atklāj vērienīgu mobilitātes punktu, kur auto varēs novietot bez maksas
Gandrīz 1,2 miljonus eiro vērts projekts ir pabeigts – Carnikavā izbūvēta mūsdienīga un videi draudzīga mobilitātes punkta infrastruktūra, kas krietni atvieglos ikdienas gaitas gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem.
Projekta ietvaros izbūvēti trīs stāvlaukumi, kas nodrošina savienojumus ar dzelzceļa staciju "Carnikava”, kā arī labiekārtota stāvlaukumiem pieguļošā teritorija.
Pie Carnikavas dzelzceļa stacijas uzstādi 40 velostatīvi un velosipēdu apkopes stends. Visos stāvlaukumos izbūvēts energoefektīvs apgaismojums un stāvlaukumā Stacijas ielā 2 izveidotas trīs atpūtas vietas ar galdiem un soliem. Pašvaldība informē, ka automašīnu novietošana ir bez ierobežojumiem un bez maksas.
Mobilitātes punkta projektā izbūvētā infrastruktūra nodrošina pārsēšanās iespēju starp dažādiem sabiedriskā transporta veidiem un mikromobilitātes infrastruktūras savstarpēju savienojamību, kā arī veicina iedzīvotāju pārvietošanās paradumu maiņu ar dzelzceļu kā sabiedriskā transporta mugurkaulu.