Ansons īsteno rezultatīvu piespēli zaudētā AHL mačā
Latvijas hokejists Raivis Ansons sestdien Amerikas Hokeja līgas (AHL) mačā tika pie rezultatīvas piespēles, viņa pārstāvētajai Vilksbāras/Skrentonas "Penguins" ar 2:3 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā piekāpjoties Jūtikas "Comets".
Ansons tika pie rezultatīvas piespēles laukuma saimnieku pirmajos vārtos, kad pēc viņa un Atlija Kalverta piespēlēm precīzs bija Jona Kopanens. Latvijas hokejists arī divas reizes meta pa pretinieku vārtiem un noslēdza maču ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Vēl Dana Ločmeļa pārstāvētā Providensas "Bruins" mājās ar 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) uzvarēja Sirakjūsas "Crunch", Ēriks Mateiko un Hēršijas "Bears" savā laukumā ar 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) pārspēja Bridžportas "Islanders", bet Sanda Vilmaņa pārstāvētā Šarlotas "Checkers" mājās ar 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) zaudēja Springfīldas "Thunderbirds".
"Penguins" ar 42 punktiem 29 mačos Austrumu konferences turnīra tabulā ieņem pirmo vietu, par vienu pozīciju zemāk ir "Bruins" ar 41 punktu 26 spēlēs, "Checkers" ar 30 punktiem 25 mačos ieņem septīto vietu, bet "Bears" ar 29 punktiem atrodas astotajā pozīcijā.