Valmiera uzņems Latvijas Jaunatnes X Olimpiādi: gaidāma plaša sporta, izglītības un kultūras programma
No 18. līdz 20. jūnijam Valmierā norisināsies Latvijas Jaunatnes X Olimpiāde, kas pulcēs vairāk nekā 3500 jaunos sportistus no visas Latvijas. Paralēli sacensībām Olimpiādes programma šogad veidota trīs savstarpēji saistītos virzienos – sports, izglītība un kultūra, piedāvājot daudzveidīgu pieredzi gan sportistiem, gan treneriem, vecākiem un līdzjutējiem.
Latvijas Jaunatnes Olimpiāde ir ne tikai sacensības par medaļām, bet arī vieta, kur jaunieši gūst zināšanas, iedvesmojas no pieredzes stāstiem un svin sporta kopības sajūtu. Trīs dienu garumā Valmiera kļūs par jaunatnes sporta galvaspilsētu, kur vienkopus satiksies sportiskie sasniegumi, izglītojošas diskusijas un muzikāli notikumi.
Apmeklējums uz visām sporta sacensībām, sporta uz veselības forumu un koncertiem bez ieejas maksas!
Sports
Latvijas Jaunatnes X Olimpiādē jaunie sportisti sacentīsies dažādos individuālajos un komandu sporta veidos, kuru norises vietas būs izvietotas Valmieras pilsētā un novadā.
Sporta veidi un norises vietas:
• Airēšanas slaloms – Airēšanas bāze "Krāces"
• Badmintons – Valmieras Pārgaujas sākumskola
• 3x3 basketbols – J. Daliņa stadions
• BMX – Māra Štromberga BMX trase
• Bokss – Valmieras Viestura vidusskola
• Brīvā cīņa un grieķu-romiešu cīņa – Valmieras Viestura vidusskola
• Burāšana – Burtnieki
• Džudo – Valmieras Viestura vidusskola
• Florbols – Kocēnu sporta nams
• Futbols – Valmieras Olimpiskais centrs, Valmieras FC treniņu bāze
• Galda teniss – Rencēnu pamatskola
• Golfs – Atpūtas parks "Avoti"
• Handbols – Valmieras Olimpiskais centrs
• Jātnieku sports – Burtnieki
• Loka šaušana – Valmieras 2. vidusskola
• Ložu šaušana – Valmieras Valsts ģimnāzija
• Orientēšanās – Atpūtas bāze "Baiļi"
• Peldēšana – Valmieras peldbaseins
• Pludmales volejbols – Daliņu pludmale
• Regbijs 7 – Sporta centrs "Kaimiņi", Brenguļi
• Smaiļošana un kanoe – Olimpiskais centrs "Limbaži"
• Stenda šaušana – Rencēnu šautuve
• Svarcelšana – J. Daliņa stadiona vieglatlētikas manēža
• Šosejas riteņbraukšana – Valmiera, Valmiermuiža
• Teniss – Valmieras tenisa skolas korti, atpūtas parks "Avoti"
• Vieglatlētika – J. Daliņa stadions
• Volejbols – Valmieras Olimpiskais centrs
Izglītība
Sporta un veselības forums norisināsies Valmieras pilsētas centra laukumā pie Kultūras nama, piedāvājot diskusijas un sarunas par jaunatnes sportu, veselību, izglītību un personības attīstību.
19. jūnijs
12.00–12.50 | Sports un valsts. Sports kā investīcija, nevis izdevums
12.55–13.40 | Sportistiem: finanšu pratība. Pirms-pēckarjeras sindroms. Kā nopelnīt, kā tērēt gudri? Kas ir riski?
13.45–14.25 | Vecākiem: veselīgi paradumi. Kā būt labākajam atbalstam, nevis otram trenerim?
14.30–15.30 | NBS diskusija. Dialogs starp valsti un sabiedrību par jauniešu sporta un fiziskās sagatavotības lomu
16.00–16.45 | Sporta veselība. Sporta ārstu Jāņa Kaupes un Tomasa Jāņa Eglīša pieredze par jauno sportistu veselību
18.05–19.05 | Iedvesma. Sportistu un izcilu personību dzīves pieredze
20. jūnijs
12.00–12.50 | RSU diskusija. Vai veselība ir prioritāte? Uzvaras cena
13.10–13.55 | Jauniešiem: mentālā veselība. Atklātas sarunas par izdegšanu, sacensību trauksmi un emocionālo veselību jauno sportistu vidū
15.10–16.00 | Tautas sports. Tautas sports kā pamats sportiskai un veselai sabiedrībai
17.05–17.55 | Ēšanas kultūra. Ēšanas disciplīna kā dzīvesveids saistībā ar veselību un sportiskajiem panākumiem
18.45–19.00 | Noslēguma ceremonija. Latvijas Jaunatnes Olimpiādes 2026 svinīgais noslēgums
Kultūra
Vakara stundās Valmieras pilsētas centra laukums pie Kultūras nama pārtaps par koncertvietu, kur sporta svētkus papildinās Latvijā iemīļotu mākslinieku uzstāšanās.
19. jūnijs
20.00 | Ance Krauze & Daumants Kalniņš
21.30 | Fiņķis
20. jūnijs
20.00 | Dziļi Violets