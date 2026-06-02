Novadu ziņas
Šodien 17:26
Saldus un Cieceres ezeru pludmalēs darbu sāk glābēji
Sākot ar 1. jūniju, Saldus un Cieceres ezeru pludmalēs katru dienu dežurēs glābēji, rūpējoties par apmeklētāju drošību peldsezonas laikā.
No 1. jūnija Saldus un Cieceres ezeru pludmalēs darbu sāk glābēji . Glābēju darba laiks būs katru dienu no plkst. 11.00 līdz 19.00.
Nepieciešamības gadījumā pludmales apmeklētāji aicināti sazināties ar pašvaldības policiju, zvanot pa tālruni 25479800.
Sākoties vasaras brīvlaikam, vecāki aicināti pārrunāt ar bērniem drošības jautājumus gan ceļu satiksmē, gan pie ūdens un uz ūdens.
Saldus novada pašvaldība un glābēji novēl visiem pludmaļu apmeklētājiem drošu, saulainu un patīkamu vasaru.