Maltā eksplodējusi pirotehnikas rūpnīca
Maltā pirmdien, 1. jūnijā, noticis spēcīgs sprādziens pirotehnikas rūpnīcā, kurā ievainoti divi cilvēki, ziņo "Euronews".

Sprādziens notika pirotehnikas rūpnīcā salas ziemeļu daļā. Pēc pirmā sprādziena gaisā pacēlās milzīgs dūmu mākonis, bet neilgi pēc tam sekoja vēl viens spēcīgs sprādziens. Vietējo mediju publicētajos video redzams, ka sprādziena vilnis satricinājis apkārtnes ēkas.

Pēc aculiecinieku stāstītā pirmais sprādziens noticis ap plkst. 6.35 no rīta. Abi cietušie guvuši vieglus ievainojumus. Rūpnīcā tobrīd darbinieku nebija, norādīja policija.

Kā ziņo vietējie mediji, arī vairākas stundas pēc sākotnējiem sprādzieniem teritorijā joprojām dzirdēti nelieli sprādzieni.

Maltas premjerministrs Roberts Abela sociālajos tīklos pauda līdzjūtību sprādzienā cietušajiem.

