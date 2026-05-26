Latvijas perfektais vairākums ļauj atrasties perioda attālumā no pasaules čempionāta ceturtdaļfināla
Latvijas hokeja izlase 2026. gada pasaules čempionāta pēdējā grupas spēlē pēc otrā perioda atrodas vadībā ar 5:1 pret Ungāriju.
1. periods
Pirmajā periodā Latvijas hokejisti izvirzījās vadībā tā vidū, ātri izmantojot vairākumu. Pēc Eduarda Tralmaka un Sanda Vilmaņa rezultatīvām piespēlēm no vārtu priekšas precīzi meta Rūdolfs Balcers.
Rudolfs Balcers sets the Latvia single tournament goal record with his 7th at 2026 #MensWorlds 👏 #IIHF
Balcers guva savus septītos vārtus čempionātā, tādējādi kļūstot par visu laiku labāko vārtu guvēju Latvijas izlasē pasaules čempionātos. Mūsdienās rekords bija pieci (Sergejam Žoltokam, Aigaram Ciprusam, Oļegam Znarokam, Kasparam Daugaviņam, Laurim Dārziņam un Rodrigo Ābolam), savukārt pirmskara periodā 1939. gadā sešus golus iemeta Arvīds Pētersons.
Ja pirmā perioda pirmajās desmit minūtēs Ungārija vēl izrādīja pretestību, tad pēc pirmajiem gūtajiem vārtiem Latvija pilnībā pārņēma kontroli. Arī otros vārtus latvieši guva, spēlējot vairākumā. Pēc Kristapa Zīles spēcīga metiena no zilās līnijas, to pielaboja Deniss Smirnovs, gūstot trešos vārtus turnīrā. Pirmā piespēle turnīrā Tomam Andersonam. Perioda izskaņā savus otros vārtus turnīrā guva Eduards Tralmaks, kurš no vārtu priekšas neatstāja nekādas cerības pretinieku vārtsargam - 3:0. Divās spēlēs Tralmakam jau pieci punkti (2+3).
2. periods
Ja pirmajā periodā Latvijai bija liels pārsvars metienos (13:4), tad otrais periods bija līdzīgāks (metienos 7:7), turklāt vairākas reizes Kristeram Gudļevskim bija jāiesaistās spēlē un jāglābj Latvija no zaudētiem vārtiem.
Tāpat kā pirmajā periodā, arī otrajā izdevās izcelties vairākumā - no pirmajiem trim visi tika realizēti. Savus pirmos vārtus čempionātā guva Toms Andersons, kuram visā spēlē jau otrais rezultativitātes punkts - 4:0.
Otrā perioda beigās Miks Tumānovs kļuva par pirmo aizsargu, kurš guvis vārtus šajā pasaules čempionātā. Viņa metiens no zilās līnijas mainīja trajektoriju un ielidoja vārtos - 5:0. Pirmais rezultativitātes punkts citam aizsargam - Artūram Andžānam.
Pirms perioda beigām Kristers Gudļevskis tika pirmo reizi pārspēts gandrīz 100 minūšu laikā. Pēc kombinācijas izspēles vārtu devītniekā skaisti iemeta Martons Nemešs.
Lai sasniegtu sesto ceturtdaļfinālu pasaules čempionātos, Latvijai der jebkāda uzvara - pamatlaikā un papildlaikā vai pēcspēles metienos. Var derēt arī viens punkts jeb zaudējums pēc pamatlaika. Rezultāts, kas neder, ir zaudējums pamatlaikā. Pie noteikta scenārija Latvija var pat ieņemt trešo vietu grupā.
Pasaules čempionāts ilgst līdz 31. maijam.