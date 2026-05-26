Ņujorkas "Knicks" pirmo reizi 27 gadu laikā iekļūst NBA finālā
Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Ņujorkas "Knicks" atgriežas NBA finālā.
Basketbols

Ņujorkas "Knicks" pirmo reizi 27 gadu laikā iekļūst NBA finālā

Sporta nodaļa

Jauns.lv/LETA

Ņujorkas "Knicks" komanda pirmdien pirmo reizi kopš 1999. gada sasniedza Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) finālu.

Ņujorkas "Knicks" pirmo reizi 27 gadu laikā iekļūs...

Austrumu konferences fināla ceturtajā spēlē "Knicks" viesos ar rezultātu 130:93 (38:26, 30:23, 30:22, 32:22) pārspēja Klīvlendas "Cavaliers" un sērijā līdz četrām uzvarām panāca 4-0. Šī kļuva par "Knicks" 11. uzvaru pēc kārtas šajā izslēgšanas spēļu ciklā - pēdējo reizi vienība zaudēja pirmās kārtas ietvaros pret Atlantas "Hawks". Pēc nonākšanas iedzinējos ar 1-2, klubs vēlāk nav izjutis zaudējumu garšu. 

Ņujorkiešiem uzvarā ceturtajā spēlē Karls Entonijs Taunss guva 19 punktus un izcīnīja 14 atlēkušās bumbas, 17 punktus guva Ogugua Anonubi, un Lendrijs Šamets pievienoja 16 punktus, precīzi trāpot visus četrus trīspunktu metienus. "Cavaliers" rindās rezultatīvākais ar 31 punktu bija Donovans Mičels, bet Evans Moblijs guva 15 punktus.

NBA finālsērija sāksies 3. jūnijā. Rietumu konferences finālā spēkojas Sanantonio "Spurs" un Oklahomasitijas "Thunder". Pēc četrām spēlēm rezultāts sērijā ir 2-2. Par Austrumu konferences vērtīgāko spēlētāju atzina "Knicks" līderi Džeilenu Bransonu, kuram pagaidām "play off" 27,8 punkti un 6,7 rezultatīvās piespēles vidēji spēlē. 

Iepriekšējā sezonā finālsērijā Oklahomasitijas "Thunder" ar 4-3 uzvarēja Indiānas "Pacers". "Knicks" NBA čempiona titulu ieguva 1970. un 1973. gadā.

Tēmas

NBASanantonio "Spurs"Ņujorkas KnicksAtlantas "Hawks"Indiānas "Pacers"Donovans MičelsOklahomasitijas "Thunder"Karls Entonijs Taunss

Citi šobrīd lasa