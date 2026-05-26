Alūksnē stiprs vējš ezerā iepūtis plostu ar diviem cilvēkiem.
112
Šodien 08:48
Alūksnē stiprs vējš ezerā iepūš plostu ar diviem cilvēkiem
Pirmdienas pēcpusdienā Alūksnē stiprs vējš ezerā iepūtis plostu ar diviem cilvēkiem, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Glābēji cilvēkus izglāba un ar laivas palīdzību nogādāja krastā. Glābšanas darbi ilga nepilnu pusstundu.
Vēl aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji devās uz Biķernieku ielu Rīgā, kur divstāvu ražošanas ēkas pirmajā stāvā dega koka palete trīs kvadrātmetru platībā, radot spēcīgu sadūmojumu. Pirms ugunsdzēsēju ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki.
Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega dzīvojamā māja, piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens, atkritumi un celtniecības vagons.
Kopumā dienests saņēma 38 izsaukumus - 12 uz ugunsgrēku dzēšanu, 23 uz glābšanas darbiem, bet vēl trīs bija maldinājumi.