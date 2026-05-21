Šveice un Slovākija turpina uzvaru gājienu
Šveices vīriešu hokeja izlase ceturtdien pasaules čempionātā izcīnīja piekto uzvaru, turpinot spēlēt bez zaudējumiem, kamēr otrā apakšgrupā pie pārliecinoša panākuma tika Slovākija.
A grupas spēlē turnīra mājiniece Šveice ar 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) pārspēja Lielbritāniju.
Pirmajā trešdaļā pēc spēlētām piecām minūtēm šveiciešus vadībā izvirzīja Nino Nīderreiters. Otrā perioda ievadā Šveices pārsvaru dubultoja Niko Hišīrs, un trešdaļas vidū 3:0 panāca Simons Knaks.
Nedaudz vairāk kā piecas minūtes līdz otrās trešdaļas beigām vienīgos Lielbritānijas vārtus guva Džošs Volers. Noslēdzošās trešdaļas vidū Šveicei trīs vārtu pārsvaru atjaunoja Nīderreiters.
A grupā Šveice ar 15 punktiem piecās spēlēs ir līdere, Somijai ir 12 punkti četrās cīņās, deviņus punktus iekrājusi Austrija, ASV ir pieci punkti, ungāriem ir trīs punkti trīs cīņās, Latvijai ir trīs punkti četros mačos, Vācija tikusi pie viena punkta, bet Lielbritānija ir bez punktiem.
Savukārt B grupā Slovākija ar 5:1 (1:0, 2:0, 2:1) apspēlēja Dāniju.
Pirmajā trešdaļā vairākumā vārtus guva Martins Hromjaks, bet otrā perioda pirmajā minūtē pārsvaru dubultoja Adams Liška, un sešas minūtes vēlāk 3:0 panāca Olivers Okuljars.
Trešās trešdaļas ievadā vienībos Dānijas vārtus guva Mikels Ogords, taču neilgi pēc tam Martins Pospišils slovākiem atguva trīs vārtu pārsvaru. Atlikušajā pamatlaika daļā vēl Dānijas vārtos ripu raidīja Sebastians Čederle.
B grupā 11 punkti četrās spēlēs ir Kanādai un Slovākijai, Čehija iekrājusi desmit punktus, Norvēģijai un Zviedrijai ir attiecīgi septiņi un seši punkti, Slovēnijai ir trīs punkti, bet bez punktiem ir Dānija un Itālija.
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.