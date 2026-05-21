Tramps sevi iemūžinās arī Gruzijā, kur uzcels kārtējo "Trump Tower"
ASV prezidenta Donalda Trampa uzņēmums "The Trump Organization" paziņojis par plāniem Gruzijas galvaspilsētā Tbilisi būvēt 70 stāvu debesskrāpi "Trump Tower", vēsta izdevums "Domus".
Projekta autors ir arhitektu birojs "Gensler", un atbilstoši plāniem debesskrāpis pēc pabeigšanas būs augstākā ēka Gruzijā un Kaukāza reģionā. Debesskrāpis kļūs par centrālo elementu kompleksā "The Tbilisi Downtown", un kopumā tajā būs sešas augstceltnes, norāda projekta attīstītāji.
Ēku būvēs Gruzijas uzņēmums "Archi Group", kas pieder bijušajam valdošās partijas "Gruzijas sapnis" deputātam. Jaunceltnes zemes gabals netieši esot prokrieviskā oligarha un partijas "Gruzijas sapnis" dibinātāja Bidzinas Ivanišvili īpašumā.
Baidena administrācija 2024. gada beigās Ivanišvili noteica sankcijas.
Tramps jau pusotru desmitgadi kaldina plānus par debesskrāpja būvniecību Gruzijā. Kā atgādina "Domus", jau 2012. gadā Tramps personīgi devās uz Gruziju un tikās ar toreizējo prezidentu Mihailu Saakašvili, lai apspriestu 47 stāvu augstceltnes būvniecību Batumi. Taču pēc ilgas kavēšanās 2017. gadā, kad Tramps pirmo reizi kļuva par prezidentu, projekts galu galā tika atmests.
Neilgi pirms paziņojuma par Tbilisi debesskrāpja ieceri tika atcelti plāni par viesnīcas "Trump International Hotel" būvniecību Serbijas galvaspilsētā Belgradā, atgādina "Domus".
ASV un citās pasaules valstīs, arī Indijā, Filipīnās un Turcijā, jau ir vairākas augstceltnes, kas nes Trampa vārdu. Pirmais debesskrāpis "Trump Tower" tika uzbūvēts Ņujorkā Manhetenā 1983. gadā.