Vecrīgā atklāj "Carillon Aparthotel" jauno apartamentu viesnīcu. FOTO

21. maijā notika "Carillon Aparthotel" jaunas apartamentu viesnīcas atklāšana Pils ielā Vecrīgā.
"AmberStone Hotels" grupas uzņēmums SIA "Carillon Aparthotel" jaunas apartamentu viesnīcas būvniecībā un rekonstrukcijā Vecrīgā ieguldījis 15,5 miljonus eiro, šā gada sākumā pavēstīja viesnīcas pārstāvji.
Viesnīca atrodas Pils ielā Vecrīgā, un tās kopējā platība ir 3772 kvadrātmetri. Viesnīcā pieejams 61 apartaments, un tajos ir pieejama virtuves zona, funkcionālas darba vietas un plānojums.
Rekonstrukcija ilga aptuveni divus gadus, un tās laikā ieviesta energoefektīva apkures sistēma, modernizēti iekšējie inženiertīkli, uzstādīta ventilācijas un kondicionēšanas sistēma, kā arī veikti citi darbi. Kopumā 90% ēkas pārsegumu būvēti no jauna, kā arī no sākotnējām piecām kāpņu telpām ēkā saglabātas divas - Pils ielas un Miesnieku ielas pusē.
Ēkas rekonstrukciju no 2023. līdz 2025. gada rudenim veica uzņēmums SIA "Pillar Contractor", pievēršot uzmanību vēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Projekta arhitekti bija arhitektu birojs "Palast Architekts" un arhitektu birojs "Vilnis Mičulis", interjeru veidoja arhitektu birojs "Vilnis Mičulis" un Kristīna Reinberga. Būvuzraudzību veica SIA "BLV Advisory Group".
Līdz ar jaunās viesnīcas atklāšanu realizējas "Keystone Collection" viesnīcu ķēdes izveides vīzija, kas tika sākta 2023. gadā. Pašlaik ķēdē ietilpst divas viesnīcas - "Konventa Sēta Hotel" un "Carillon Aparthotel", kuras pārvalda uzņēmums SIA "Keystone Management".
Šī ir otrā vēsturiskā ēka Vecrīgā, kuru atjauno "AmberStone Hotels" grupas uzņēmumi. 2024. gadā tika atklāta renovēta un atjaunota viesnīca "Konventa Sēta Hotel".
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Carillon Aparthotel" reģistrēta 2015. gadā, un tās pamatkapitāls ir septiņi miljoni eiro. Uzņēmums pilnībā pieder "AmberStone Hotels", kas savukārt pieder AS "AmberStone Group", kuras patiesā labuma guvēja ir Nika Berne.
"Carillon Aparthotel" 2024. gadā ieņēmumus no pamatdarbības neguva, bet strādāja ar 86 708 zaudējumiem.
Savukārt "Keystone Management" reģistrēta 2019. gadā, un tās pamatkapitāls ir 20 000 eiro. Uzņēmums pieder "AmberStone Hotels". 2024. gadā uzņēmums strādāja ar 3,051 miljona eiro apgrozījumu un 39 869 eiro peļņu.