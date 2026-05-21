"Daugavpils" sagādā kārtējo sarūgtinājumu virslīgas debitantei "Ogre United"
"Daugavpils" ceturtdien savā laukumā "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 14. kārtas spēlē pieveica "Ogre United" vienību. "Daugavpils" uzvarēja ar 3:1 (2:0).
Puslaika beigās Kaito Kumakura netālu no sava soda laukuma līnijas pārkāpa noteikumus pret Artemu Haržu, un 41. minūtē 11 metru soda sitienu realizēja Viljams Mukvele, raidot bumbu vārtu kreisajā augšējā stūrī - 1:0 mājinieku labā.
45. minūtē rezultāts tapa 2:0. Pēc Gļeba Mihaļcova centrējuma no labās malas Rostāns Ndžiki viesu soda laukuma centrā apspēlēja Koki Hajaši un Dāvi Vējkrīgeru un raidīja bumbu vārtos - 2:0.
59. minūtē pēc Ndžiki piespēles Harža ar sitienu nedaudz ārpus soda laukuma ar kreiso kāju raidīja bumbu vārtu kreisajā apakšējā stūrī - 3:0.
77. minūtē ogrēnieši vienus vārtus atguva pēc stūra sitiena. Marks Pačepko no vārtu tuvējā stūra un šaura leņķa ar galvu raidīja bumbu vārtos - 1:3.
Daugavpils futbolisti pēc četru uzvaru sērijas pēdējās sešās spēlēs bija izcīnījuši divus punktus, pēdējā mačā izbraukumā ar 1:2 zaudējot "Liepājai".
Savukārt turnīra pastarīte "Ogre United", kas šosezon pie uzvarām vēl nav tikusi, pirms ceturtdienas mača bija cietusi zaudējumus pēdējās sešās cīņās.
Pirmajā riņķī "Daugavpils" savā laukumā uzvarēja ar 2:1.
Plkst. 20 sāksies mačs "LNK Sporta Parks" stadiona dabīgajā laukumā, kur tiksies RFS ar "Jelgavu". Virslīgas spēles tiešraidē translē televīzijas kanāls TV4 un tīmekļa vietne "Sportacentrs.com".
Trešdien "Riga" viesos ar 3:1 pārspēja "Tukums 2000" komandu, bet "Grobiņa" savā laukumā ar 0:2 zaudēja "Super Nova" vienībai.
14. kārtas pēdējā spēlē piektdien "Auda" savā laukumā spēlēs ar "Liepāju".
RFS ir 34 punkti 13 spēlēs, "Riga" komandai - 33 punkti 14 dueļos, "Auda" komandai ir 25 punkti 13 mačos, 14 spēlēs 20 punkti ir "Super Nova" futbolistiem, 13 cīņās 18 punktus ir sakrājusi "Liepāja", bet 14 mačos 14 punktus - "Daugavpils". "Tukums 2000" un "Jelgavas" komandām attiecīgi 14 un 13 mačos ir pa 13 punktiem, 12 punkti 14 spēlēs ir "Grobiņai", bet trīs punkti - "Ogre United" vienībai.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.