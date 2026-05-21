Latvija izaicinās vēl nezaudējušo Somiju. TEKSTA TIEŠRAIDE par būtisko hokeja pasaules čempionātā
Latvijas hokejisti somiem visbiežāk zaudējuši ar vienas ripas pārsvaru.
Šodien no plkst. 17:20 Latvijas hokejisti aizvadīs 2026. gada pasaules čempionāta hokejā spēli pret Somiju. Jauns.lv piedāvā teksta tiešraidi.

Latvijas hokejisti pirmajās trijās spēlēs guvusi vienu uzvaru, ar 2:0 apspēlējot Vāciju. Divās spēlēs zaudēts – ar 2:4 pret Šveici un svarīgā spēlē ar 1:3 pret Austriju.

Somijas hokejisti turnīrā vēl nav zaudējuši punktus – trijos mačos tikpat uzvaras. Ar 3:1 pieveikta Vācija, ar 4:1 Ungārija, savukārt ar 6:2 ASV. Pirms abu vienību spēles somi atpūtušies divas dienas – pēdējo maču vienība aizvadīja 18. maijā. Latvijai viena brīvdiena. Somi arī tikuši pie papildspēka - uzbrucēja Mikaēla Granlunda, kura ierašanos iztraucēja kāda Latvijas fane

Līdz šim abas komandas viena pret otru pasaules čempionātos spēlējušas 11 reizes - deviņas uzvaras somiem, viena Latvijai un vienu reizi fiksēts neizšķirts. Pirms gada Somija grupā bija pārāka ar 2:1. A grupas tabulā pēc trīs aizvadītajām spēlēm Somija ar deviņiem punktiem ir otrā, bet Latvija ar trīs - sestā. 

Latvijas hokeja izlases sastāvs:

vārtsargi - Mareks Mitens ("Banska Bystrica", Slovākija), Kristers Gudļevskis (Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins", Vācija), Gustavs Dāvis Grigals (Lapēnrantas "SaiPa", Somija);

aizsargi - Ralfs Freibergs (Vītkovices "Ridera", Čehija), Kristaps Zīle (Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Artūrs Andžāns (Hemēnlinnas HPK, Somija), Miks Tumānovs (Helsinku "Jokerit", Somija), Roberts Mamčics (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Alberts Šmits (Minhenes "Red Bull", Vācija), Kristofers Bindulis (Mihalovces "Dukla", Slovākija), Oskars Cibuļskis (Herningas "Blue Fox", Dānija);

uzbrucēji - Deniss Smirnovs ("Kloten", Šveice), Oskars Lapinskis (Langnavas "Tigers", Šveice), Gļebs Prohorenkovs (Niagāra universitāte, NCAA), Kristaps Skrastiņš (Ņūhempšīras Universitāte, NCAA), Oskars Batņa (Lahti "Pelicans", Somija), Toms Andersons ("La Chaux-de-Fonds", Šveice), Haralds Egle (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Patriks Zabusovs ("Zemgale"/LBTU), Filips Buncis (Rungstedas "Seier Capital", Dānija), Rūdolfs Balcers (Cīrihes "Lions", Šveice), Sandis Vilmanis (Floridas "Panthers", NHL), Mārtiņš Dzierkals (Prāgas "Sparta", Čehija), Renārs Krastenbergs ("Olomouc", Čehija), Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL).

Somijas hokeja izlases sastāvs:

Vārtsargi: Harri Sateri ("Biel-Bienne", Šveice), Justuss Antunens (Nešvilas "Predators", NHL), Jonass Korpisalo (Bostonas "Bruins", NHL)

Aizsargi: Olli Mēta (Kalgari "Flames", NHL), Mikko Lehtonens (Cīrihes "Lions", Šveice), Henri Jokiharju (Bostonas "Bruins", NHL), Vili Sārijervi (Ženēvas "Servette", Šveice), Nikolass Matinpalo (Otavas "Senators", NHL), Ville Heinola (Vinipegas "Jets", NHL), Mikaels Sepele (Prāgas "Sparta", Čehija), Urho Vākanainens (Ņujorkas "Rangers", NHL)

Uzbrucēji: Jesse Puljujervi (Ženēvas "Servette", Šveice), Antons Lundels (Floridas "Panthers", NHL), Aleksandrs Barkovs (Floridas "Panthers, NHL), Valteri Merela ("Bern", Šveice), Patriks Puistola ("Orebro", Zviedrija), Sami Peiverinta (HPK, Somija), Hanness Bjerninens ("Tigers", Šveice), Janne Kuokanens ("Redhawks", Zviedrija), Ātu Reti (Vankūveras "Canucks", NHL), Ēmils Erholcs ("Karpat", Somija), Sakari Manninens (Ženēvas "Servette", Šveice), Saku Mēnalanens ("Tigers", Šveice), Teuvo Tereveinens (Čikāgas "Blackhawks"), Lenni Hemenaho (Ņūdžersijas "Devils", NHL). 

